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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5075

На Сумщине СБУ блокировала механизм незаконного оформления пограничниками документов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой блокировали в Сумской области механизм незаконного оформления пограничниками документов, дающих законное право на пребывание граждан в нашей стране и РФ.

Правоохранители установили, что группировка, в которую входили бывший пограничник и железнодорожники организовали на пункте пропуска «Конотоп» нелегальное проставление штампов в документы о якобы пересечении границы.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали, что украинские «заробитчане», работающие в России, накануне окончания срока официального пребывания передавали свои паспорта украинским железнодорожникам. Те в свою очередь через специально оборудованные тайники оставляли документы пограничникам, которые вносили необходимые отметки. Такие же «услуги» предоставлялись гражданам РФ, находящихся в Украине.

Сотрудники СБ Украины также зафиксировали, что злоумышленники помогали оформить легальный въезд в нашу страну жителям временно оккупированных территорий, которые выезжали в РФ через неконтролируемый участок границы. По информации спецслужбы, среди них были лица причастные к деятельности незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Д/ЛНР».

За каждое внесение недостоверных данных в паспорт дельцы получали до 2500 гривен, а изготовление поддельной миграционной карты «стоило» до 500.

В рамках открытого уголовного производства во время санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество фиктивных дата-штампов украинской пограничной службы и Пограничной службы ФСБ РФ, документы, подтверждающие проведение сделок.

Решается вопрос о проведении ряда экспертиз и сообщении о подозрении лицам, причастным к незаконному бизнесу, сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Право Пограничники Подделка документов СБУ
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