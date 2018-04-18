«Нефтяник» проиграл претенденту на УПЛ

«Какнониры» легко обыграли «нефтяников» в заключительном матче 32-го тура Первой лиги. На 10-ой минуте Родич забил после передачи Ермаченко, а затем на 49-ой - Старгородский успел на добивание.
Уже в компенсированное время ахтырчанин Корж пробивал по воротам хозяев, и мяч попал в руку опорнику «Арсенала» Кучерову. Итог - предупреждение и пенальти, который паненкой реализовал Цюцюра — 2:1 в итоге.
«Арсенал-Киев» с 69 очками продолжает идти вторым. «Нефтяник» остается предпоследним с 27 очками. Впереди две игры – дома против «Черкасского Днепра» (28 очков, 16-ое место) и в гостях против коваливского «Колоса» (60 очков, 5-ое место). Шансы зацепиться за 14-ое место еще есть, до него всего 3 очка.
Напомним: ПФК «Сумы» получил три очка без выхода на поле из-за снятия одесской «Жемчужины» с чемпионата.
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