«Нефтяник» проиграл претенденту на УПЛ 7 мая ахытрчане играли в гостях против «Арсенала-Киев».

«Какнониры» легко обыграли «нефтяников» в заключительном матче 32-го тура Первой лиги. На 10-ой минуте Родич забил после передачи Ермаченко, а затем на 49-ой - Старгородский успел на добивание.

Уже в компенсированное время ахтырчанин Корж пробивал по воротам хозяев, и мяч попал в руку опорнику «Арсенала» Кучерову. Итог - предупреждение и пенальти, который паненкой реализовал Цюцюра — 2:1 в итоге.

«Арсенал-Киев» с 69 очками продолжает идти вторым. «Нефтяник» остается предпоследним с 27 очками. Впереди две игры – дома против «Черкасского Днепра» (28 очков, 16-ое место) и в гостях против коваливского «Колоса» (60 очков, 5-ое место). Шансы зацепиться за 14-ое место еще есть, до него всего 3 очка.

Напомним: ПФК «Сумы» получил три очка без выхода на поле из-за снятия одесской «Жемчужины» с чемпионата.