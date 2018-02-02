Белопольчанин на спор бросился перед поездом и погиб (фото)

Парень погиб под поездом, внезапно начав перебегать железнодорожное полотно перед ним. Очевидец Олег Горбуленко обнародовал в Фейсбуке фото последствий безумной выходки. Изуродованное тело лежало на рельсах под пригородным поездом.
«Был свидетелем, 29 апреля, на спор бросился парень на рельсы... друзья сказали, за пол-литра... не выжил...» - пишет сумчанин в соцсети.
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