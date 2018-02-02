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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30163

Белопольчанин на спор бросился перед поездом и погиб (фото)

В Белополье на железно-дорожном вокзале спор между молодыми людьми закончился фатально для одного из них.

Парень погиб под поездом, внезапно начав перебегать железнодорожное полотно перед ним. Очевидец Олег Горбуленко обнародовал в Фейсбуке фото последствий безумной выходки. Изуродованное тело лежало на рельсах под пригородным поездом.

«Был свидетелем, 29 апреля, на спор бросился парень на рельсы... друзья сказали, за пол-литра... не выжил...» - пишет сумчанин в соцсети.

Право Белополье Железная дорога Несчастный случай
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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