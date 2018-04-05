Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по улице Семьи Линтваревых.

В связи с проведением аварийных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Семьи Линтваревых сегодня, 8 мая, с 11:00 прекращено водоснабжение урочища Барановка. С пониженным давлением вода подается в дома района Лука, пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц. После завершения работ подачу воды с соответствующим технологическим давлением и водоснабжения урочища Барановка будет восстановлено.