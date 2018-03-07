Сумские тхеквондисты отличились в Полтаве

Команда сумского ЦВСМ СК «Звезды Олимпа» заняла четвертое командное место среди 17 команд со всей Украины.
Наши спортсмены показали достойные результаты: из 13 участников 11 взяли медали.
Первое место: Колеганов Иван, Белаш Максим, Цыганенко Назар, Павленко Алиса, Бокатова Евгения.
Второе место: Черевань Виктория, Гриценко Богдан, Ревякин Илья, Жаловага Егор.
Третье место: Нефёдова Варвара, Кривошей Валерия.
28-29 апреля в Киеве проходило первенство центра «Десантник» по тхэквондо....
С 18 по 22 апреля в Харькове состоялись чемпионаты Украины во всех возрастных категориях....
16-17 марта в Сумах в спорткомплексе СНАУ прошёл открытый чемпионат Сумской области....
10-11 марта в Полтаве прошёл открытый чемпионат Полтавской области по тхеквондо....
3-4 марта в Харькове прошла серия турниров Всеукраинского гран-при «АТАКА»....