Сумчанин стал чемпионом Украины в полумарафоне

В командном зачете сборная Сумщины заняла четвертое место, хотя была одной из самых многочисленных – 7 участников. Столько же у ровенцев, которые стали лучшими.
Лучше всех среди наших выступил Виталий Ивах, который выиграл дистанцию среди молодежи – 1:10:06 (шестой результат в общем мужском зачете).
Юлия Профис стала четвертой среди женщин с временем 1:19:09. Светлана Станко показала седьмое время. Александра Кириллова была десятой.
Среди мужчин четвертое место у Андрея Пьясецкого – 1:09:44, Дмитрий Кварта показал 14-ое время.
5-6 мая в Тайцане (Китай) проходил командный чемпионат мира по спортивной ходьбе....
29 апреля в Виннице состоялся командный чемпионат Украины по бегу на 10000 метров....
Всеукраинские соревнования по метаниям в честь олимпийских чемпионов Ф. Мельника и А. Бондарчука состоялись 26-27 апреля в г. Каменец-Подольский....
25 апреля в Италии в провинции Романья прошел уже 37-й по счету ультрамарафон 50 km di Romagna....
17-19 апреля в Одессе на стадионе «Динамо» состоялись финальные соревнования Гимназиады Украины по легкой атлетике....