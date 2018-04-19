Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31190

Сумчанин стал чемпионом Украины в полумарафоне

6 мая в Ковеле прошел чемпионат Украины по полумарафону среди взрослых и молодежи.

В командном зачете сборная Сумщины заняла четвертое место, хотя была одной из самых многочисленных – 7 участников. Столько же у ровенцев, которые стали лучшими.

Лучше всех среди наших выступил Виталий Ивах, который выиграл дистанцию среди молодежи – 1:10:06 (шестой результат в общем мужском зачете).

Юлия Профис стала четвертой среди женщин с временем 1:19:09. Светлана Станко показала седьмое время. Александра Кириллова была десятой.

Среди мужчин четвертое место у Андрея Пьясецкого – 1:09:44, Дмитрий Кварта показал 14-ое время.

Спорт Виталий Ивах Легкая атлетика Полумарафон
view counter

По тематике

Сумчанки – с бронзой командного чемпионата мира по спортивной ходьбе
Вчера 08:55

Сумчанки – с бронзой командного чемпионата мира по спортивной ходьбе

5-6 мая в Тайцане (Китай) проходил командный чемпионат мира по спортивной ходьбе....

Сумская студентка отличилась на командном чемпионате Украины в беге на 10000 метров
02.05.2018 12:41

Сумская студентка отличилась на командном чемпионате Украины в беге на 10000 метров

29 апреля в Виннице состоялся командный чемпионат Украины по бегу на 10000 метров....

Сумские метатели отличились на Подолье
30.04.2018 17:16

Сумские метатели отличились на Подолье

Всеукраинские соревнования по метаниям в честь олимпийских чемпионов Ф. Мельника и А. Бондарчука состоялись 26-27 апреля в г. Каменец-Подольский....

Двое сумчан в топ-10 на ультрамарафоне в Италии
26.04.2018 16:33

Двое сумчан в топ-10 на ультрамарафоне в Италии

25 апреля в Италии в провинции Романья прошел уже 37-й по счету ультрамарафон 50 km di Romagna....

Сумские атлеты выиграли Всеукраинскую Гимназиаду
23.04.2018 16:30

Сумские атлеты выиграли Всеукраинскую Гимназиаду

17-19 апреля в Одессе на стадионе «Динамо» состоялись финальные соревнования Гимназиады Украины по легкой атлетике....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.