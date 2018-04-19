Сумчанин стал чемпионом Украины в полумарафоне 6 мая в Ковеле прошел чемпионат Украины по полумарафону среди взрослых и молодежи.

В командном зачете сборная Сумщины заняла четвертое место, хотя была одной из самых многочисленных – 7 участников. Столько же у ровенцев, которые стали лучшими.

Лучше всех среди наших выступил Виталий Ивах, который выиграл дистанцию среди молодежи – 1:10:06 (шестой результат в общем мужском зачете).

Юлия Профис стала четвертой среди женщин с временем 1:19:09. Светлана Станко показала седьмое время. Александра Кириллова была десятой.

Среди мужчин четвертое место у Андрея Пьясецкого – 1:09:44, Дмитрий Кварта показал 14-ое время.