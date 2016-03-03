На Луганщине открыли памятный знак погибшим в сентябре 2014-го сумским воинам

Напомним: они погибли в сентябре 2014 года в результате массированного артиллерийского удара, нанесенного с территории РФ оккупационными войсками с применением реактивных систем залпового огня «Смерч».
На мероприятие собралось много гостей, ведь тот вражеский обстрел поселка, во время которого погибли 17 наших военных, объединил судьбы жителей двух областей - Луганской и Сумской.
Во время выступлений почетные гости отметили стойкость, мужество и преданность родине украинских военных.
В конце мероприятия состоялась панихида по погибшим. Кроме того, присутствующие возложили цветы к памятному знаку и мест гибели украинских военных.
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