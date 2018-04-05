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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10115

Сумчане пополнили казну на 1,3 млрд грн

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за четыре месяца плательщики Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов в Сводный бюджет направили 1 миллиард 319 миллионов гривен налогов, сборов и других налоговых платежей.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то сумма поступлений увеличилась на 323 миллиона гривен, или на 32,5%. При этом государственный бюджет получил 564 миллиона гривен, а местный - 755 миллионов..

Общество Налоги
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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