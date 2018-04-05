Сумчане пополнили казну на 1,3 млрд грн По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за четыре месяца плательщики Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов в Сводный бюджет направили 1 миллиард 319 миллионов гривен налогов, сборов и других налоговых платежей.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то сумма поступлений увеличилась на 323 миллиона гривен, или на 32,5%. При этом государственный бюджет получил 564 миллиона гривен, а местный - 755 миллионов..