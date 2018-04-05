Сумчане пополнили казну на 1,3 млрд грн

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то сумма поступлений увеличилась на 323 миллиона гривен, или на 32,5%. При этом государственный бюджет получил 564 миллиона гривен, а местный - 755 миллионов..
С начала года в местный бюджет поступило 4,2 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - сообщают...
Главное управление ГФС в Сумской области доводит до сведения плательщиков, что с целью организации качественного выполнения органами ГФС возложенных задач...
Главным наполнителем бюджета является налог на доходы физических лиц....
В Государственной налоговой инспекции в Сумах сообщают, что плательщики, состоящие на учете в инспекции, с начала отчетного года уплатили 42...
По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в первом квартале текущего года в Сводный бюджет поступило 1 млрд...