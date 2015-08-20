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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4954

В Сумах в апреле простерилизовали более 200 бездомных животных

В Сумах подвели итоги сотрудничества между горсоветом и ООО «Четыре лапы Украина» о совместных действиях по делу гуманного регулирования численности бездомных животных в городе.

О деталях проведенной работы рассказали во время брифинга 7 мая. Замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сообщил, что представители ООО «Четыре лапы Украина» работали в Сумах с 4 по 27 апреля согласно подписанному осенью прошлого года Меморандуму о совместных действиях по делу гуманного регулирования численности бездомных животных в городе.

В частности, отлавливали собак и кошек, стерилизовали их, вакцинировали от бешенства и идентифицировали с помощью специальных бирок. После этого животные возвращались в места их привычного обитания. Всего данными видами работ было охвачено 214 бездомных животных.

Виктор Павленко подчеркнул, что специалисты ООО «Четыре лапы Украина» работали совершенно бесплатно и городскому бюджету их работа не стоила ни копейки. Это подтвердила и директор ООО «Четыре лапы Украина» Александра Лисчишина, которая поблагодарила руководство департамента инфраструктуры города за помощь в решении организационных вопросов.

«Прежде всего, мы стремимся показать, как решают проблему бездомных животных в Европе. Сумы же стали 30-ым городом в Украине, куда мы приехали для этого. За время нашего здесь пребывания мы учили волонтеров, ловцов бездомных животных гуманному отлову. Случались дни, когда нам приходилось работать с 20 животными, выполнять все необходимые действия, чтобы они не представляли угрозы для сумчан», - рассказала Александра Лисчишина.

Помогали в этом представителям ООО «Четыре лапы Украина» представители Сумского общества защиты животных, которые указывали на территории, где находятся стаи бездомных животных. По словам главы этого общества Александра Сыпленко, сотрудничество с такой организацией, как ООО «Четыре лапы Украина» - это прекрасная возможность перенять европейский опыт того, как нужно работать по данному направлению.

Общество Бездомные животные Стерилизация
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