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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

Чемпионат Украины по боевому самбо проходил 5-6 мая в Киеве.

Юные сумские бойцы порадовали, завоевав два первых, три вторых и четыре третьих места. В командном зачёте сумчане заняли третье место.

Чемпионами стали: Роман Ткаченко (2006 г.р.) и Вадим Шовкопляс (2009).

Серебряными призерами: Артём Винников (2006), Михаил Иванунин (2008) и Роман Шовкопляс (2007).

Бронзовыми: Владимир Крапивин (2003), Артём Коваленко (2003), Данил Громак (2006) и Владислав Шовкопляс (2009).

Подготовил спортсменов тренер Владимир Гордиенко.

Спорт Боевое самбо
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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