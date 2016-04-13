Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

Юные сумские бойцы порадовали, завоевав два первых, три вторых и четыре третьих места. В командном зачёте сумчане заняли третье место.
Чемпионами стали: Роман Ткаченко (2006 г.р.) и Вадим Шовкопляс (2009).
Серебряными призерами: Артём Винников (2006), Михаил Иванунин (2008) и Роман Шовкопляс (2007).
Бронзовыми: Владимир Крапивин (2003), Артём Коваленко (2003), Данил Громак (2006) и Владислав Шовкопляс (2009).
Подготовил спортсменов тренер Владимир Гордиенко.
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