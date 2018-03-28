На Сумщине у школы сорвало крышу

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 8 мая 2018 года, начато уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли в Николаевской специализированной школе I-III ступеней Белопольского района. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Как отметил заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начат в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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