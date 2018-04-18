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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5624

На Сумщине пьяный водитель сбил пешехода

38-летний водитель легковушки отправил знакомого на больничную койку.

Происшествие случилось 7 мая в Путивльском районе около на трассе между Путивлем и селом Бобино. По предварительным данным, владелец ВАЗ-21043, который еще в январе месяце судом был лишен водительских прав, совершил наезд на 54-летнего пешехода. В результате данного происшествия летний мужчина получил телесные повреждения в виде перелома правой стопы ноги и ушибы тела, с которыми и был госпитализирован в местную больницу.

«Как объясняет сам виновник ДТП, проезжая мимо пешехода он узнал в нем своего 54-летнего знакомого и сдал на зад, чтобы подвезти его, - рассказывает Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - В результате этого маневра он и наехал на потерпевшего».

Лабораторный анализ на состояние опьянения показал, что в крови виновника аварии находилось 2,6 промилле алкоголя (в 13 раз больше нормы). Сейчас у мужчины правоохранители изъяли его транспортом средство и поместили на штрафплощадку полицейский участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства данной аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Пьяный за рулем
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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