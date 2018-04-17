На Сумщине поймали нелегального лесоруба Нарушителя задержали во время спиливания берез у лесного массива.

Во время отработки территории возле лесного массива, принадлежащего объединенной территориальной громаде, работники полиции заметили ранее судимого 54-летнего мужчину, который пилил березы. Когда к нему решили подойти и проверить законность его действий, оказалось, что он занимался ничем иным как самовольной вырубкой леса.

«На территории лесных насаждений он спилил шесть берез, нанеся при этом ущерб на четыре тысячи гривен, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что нигде не работает и живет за счет случайных заработков. Когда закончились деньги, поехал до ближайшего селения и начал пилить деревья твердых пород, которые лучше всего подходят для отопления домов. Древесину планировал продать местным по умеренным ценам».

Спиленные деревья правоохранители изъяли и сразу передали на хранение в округ объединенной территориальной громады, которой они принадлежат. А в отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса», которое уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа, или даже ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.