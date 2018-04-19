Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3295

За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 6 краж

«Добычей» злоумышленников стали 500 грн наличных средств, шифер и металлические изделия из частных домов, бытовая техника и резиновая лодка.

В Тростянецком районе местные полицейские разоблачили 40-летнего мужчину, который украл у односельчанина резиновую лодку. По предварительной оценке, стоимость плавсредства составляет около 5000 гривен. Сейчас полицейские не только установили личность злоумышленника, но и изъяли у него похищенную вещь. После оформления соответствующих материалов, лодка будет возвращена законному владельцу.

А в Сумах на краже современной швейной машинки «погорела» 28-летняя сумчанка. Молодая женщина присмотрела технику, находясь в гостях у своего знакомого, и, воспользовавшись свободным доступом, прихватила ее с собой.

На кражах металлических изделий и других бытовых вещей попались трое злоумышленников в Краснопольском и Лебединском районах. В первом случае, 27-летний житель одного из сел Краснопольщины проник через окно в нежилой дом своего односельчанина и потянул оттуда холодильник, чугунную ванну и другие металлические изделия. А во втором случае, «охотниками за металлом» оказались двое приятелей из Лебедина 17 и 18 лет. Юноши сломали навесной замок с дачного домика в одном из сел района и вынесли из оттуда 6 листов шифера и различные металлические изделия.

В Лебедине полицейские разоблачили еще и 32-летнюю воровку, которая сняла и использовала более 500 гривен с карточки местной жительницы.

По всем данным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых следователи выясняют подробности совершенных правонарушений и проверяют подозреваемых на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 08:11

Сумские копы с поличным задержали трех кабельных воров

Экипаж патрульных получил сообщение о трех подозрительных гражданах, которые в многоэтажке на проспекте Михаила Лушпы, вероятно, похищают сетевой кабель....

Вчера 16:51

В Ахтырке задержали трех воров на перевозке краденых люков

Мужчины загрузили 5 крышек от канализационных люков в салон автомобиля и уже транспортировали их в ближайший металлоприемник, когда на легковушку...

Вчера 11:58

В Шостке обокрали коммунальщиков

Злоумышленник воспользовался оплошностью сотрудников коммунального предприятия и из незапертого помещения украл чемодан со слесарным инструментом....

04.05.2018 17:55

Полиция раскрыла 10 краж

В текущем году полицейские уже раскрыли 634 краж чужого имущества, 10 из которых - за прошедшие сутки....

03.05.2018 14:29

На Сумщине полицейские раскрыли двенадцать краж

За последние сутки в полицию Сумщины поступило 15 сообщений о кражах, из которых 12 было раскрыто....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.