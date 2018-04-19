За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 6 краж «Добычей» злоумышленников стали 500 грн наличных средств, шифер и металлические изделия из частных домов, бытовая техника и резиновая лодка.

В Тростянецком районе местные полицейские разоблачили 40-летнего мужчину, который украл у односельчанина резиновую лодку. По предварительной оценке, стоимость плавсредства составляет около 5000 гривен. Сейчас полицейские не только установили личность злоумышленника, но и изъяли у него похищенную вещь. После оформления соответствующих материалов, лодка будет возвращена законному владельцу.

А в Сумах на краже современной швейной машинки «погорела» 28-летняя сумчанка. Молодая женщина присмотрела технику, находясь в гостях у своего знакомого, и, воспользовавшись свободным доступом, прихватила ее с собой.

На кражах металлических изделий и других бытовых вещей попались трое злоумышленников в Краснопольском и Лебединском районах. В первом случае, 27-летний житель одного из сел Краснопольщины проник через окно в нежилой дом своего односельчанина и потянул оттуда холодильник, чугунную ванну и другие металлические изделия. А во втором случае, «охотниками за металлом» оказались двое приятелей из Лебедина 17 и 18 лет. Юноши сломали навесной замок с дачного домика в одном из сел района и вынесли из оттуда 6 листов шифера и различные металлические изделия.

В Лебедине полицейские разоблачили еще и 32-летнюю воровку, которая сняла и использовала более 500 гривен с карточки местной жительницы.

По всем данным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых следователи выясняют подробности совершенных правонарушений и проверяют подозреваемых на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.