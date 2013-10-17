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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03143

5-й юбилейный фестиваль «Чилдрен Кинофест» представляет программу

Фестиваль, основанный в 2014 году, проходит в более чем двадцати городах Украины – от городов-миллионников до региональных центров. В прошлом году показы фестиваля посетили более 40 000 зрителей. «Чилдрен Кинофест» знакомит молодую украинскую аудиторию как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой.

В конкурсную программу V Фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ к 30-летию премьеры анимационного фильма «Остров сокровищ» режиссера Давида Черкасского. Вход на все показы – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Откроет юбилейный «Чилдрен Кинофест» документальная лента «Земля: Один потрясающий день» от британской студии BBC. Снятая с помощью новейших технологий, она приглашает зрителей в путешествие по нашей планете в компании разнообразных животных, и показывает один день из их жизни. Это первая документальная лента, которая будет бороться за звание лучшего фильма «Чилдрен Кинофеста».

Украину в этом году представляет фэнтези «Сторожевая застава». Ее главный герой, современный школьник, с помощью волшебного портала попадает во времена Киевской Руси. Фильм Юрия Ковалева стал одним из лидеров по кассовым сборам среди национальных фильмов, собрав в прокате более 19 млн. гривен. Права на «Сторожевую заставу» были проданы более чем на 25 стран. Масштабные съемки проходили в Карпатах, гранитных карьерах и болотах Киевской области.

В программе «Чилдрен Кинофест» – две ленты из юношеского конкурса Берлинского кинофестиваля Generation. «Сив заблудилась во сне» – шведско-норвежская история одной ночевки, которая превращается в путешествие по заколдованному дому. Для аудитории постарше – лента «Маленькая гавань», которая рассказывает о девочке, которая находит на вокзале брошенных малышей и начинает заботиться о них. Эта картина совместного производства Чехии и Словакии стала лучшим фильмом Generation, получив премию «Хрустальный медведь» Берлинале.

В рамках фестиваля пройдет украинская премьера лучшей французской анимационной ленты по версии премии «Сезар» – «Большой злой лис и другие истории». Фильм о приключениях зверей в деревне от создателей «Эрнеста и Селестины» создан в технике акварельной анимации.

Вне конкурса маленькие зрители смогут ознакомиться с анимационной классикой – в 2018 году исполняется 30 лет со дня премьеры анимационного фильма «Остров сокровищ» режиссера Давида Черкасского. Творческая группа представит фильм в фестивальном центре «Чилдрен Кинофеста» – кинотеатре «Киевская Русь». По традиции, закроет фестиваль обладатель Гран-при прошлого года – британский фэнтези-фильм «Молли Мун и волшебный учебник гипноза», экранизация бестселлера английской писательницы Джорджии Бинг.

Победитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием – на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильму.

В рамках «Чилдрен Кинофеста» уже во второй раз состоится показ подборки фильмов, вышедших в финал конкурса детских короткометражных фильмов, который был объявлен осенью. 10 лучших картин-конкурсантов будут показаны на большом экране, а специальное жюри выберет среди них победителя. В этом году в состав почетного жюри вошли режиссер фильма «Сторожевая застава» Юрий Ковалев, режиссерка Марыся Никитюк и актриса Дарья Плахтий.

Вход на все показы – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 20 мая. Половина мест выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и созданию кинофильмов.

В этом году «Чилдрен Кинофест» пройдет с 25 мая по 3 июня и охватит более 20 городов по всей Украине. Почетная амбассадорка фестиваля – украинская писательница, адвокатка, правозащитница, радиоведущая и посланница доброй воли ООН в Украине Лариса Денисенко.

Фестиваль проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Государственного агентства Украины по вопросам кино, посольств и культурных представительств стран-участниц фестиваля.

Расписание фильмов в кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ "Мануфактура" здесь.

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