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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08181

На Сумщине 19-летний рецидивист напал на таксиста и угнал его машину (видео)

Происшествие произошло в Ахтырском районе. Чтобы остановить ранее судимого 19-летнего парня, который ножом ранил таксиста и завладел его машиной, работникам полиции пришлось начать настоящую погоню.

Сегодня ночью в дежурную часть Ахтырского отдела полиции позвонил водитель молоковоза, который сообщил, что возле одного из сел района обнаружил неизвестного мужчину с окровавленной шеей.

На указанное место немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции и медики. Уже на месте происшествия правоохранители выяснили, что пострадавший - 43-летний таксист, житель райцентра. Он рассказал: в Ахтырке к нему подсел незнакомец, одетый в черный спортивный костюм, и попросил отвезти в село Лантратовка. Примерно на полпути молодой попросил притормозить, мол, необходимо на несколько минут выйти. Но как только машина остановилась, он выхватил нож и ударил водителя в область шеи. Отбиваясь, таксист выскочил из машины и бросился бежать. Сам злоумышленник, сев за руль, уехал.

«Доставленному в больницу пострадавшему медики диагностировали ножевое ранение мышц шеи. На поиски нападавшего и угнанного авто был поднят весь личный состав нашего райотдела и ориентированы все соседние подразделения, - комментирует события начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - За час разыскиваемую машину увидели одновременно наши сотрудники группы «быстрого реагирования» и экипаж автопатруля управления патрульной полиции Сумской области. Правоохранители начали преследование злоумышленника, и через несколько километров «прижали» машину к обочине. Однако тот, бросив похищенную машину, бросился бежать по пересеченной местности, пытаясь запутать следы и сбить полицейских с пути. В конце концов, беглеца догнали и доставили в участок. Хочу искренне поблагодарить экипажа патрульной полиции, чья решимость и профессионализм позволили в кратчайшие сроки найти и задержать нападавшего, который в прошлом уже имел судимости за кражи и ограбления».

Сейчас следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего ... и которое нанесло большой материальный ущерб), в рамках которого решается вопрос о вынесении в отношении юноши на период следствия меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырский район Нанесение телесных повреждений Угон
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