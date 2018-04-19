На Сумщине полицейские изъяли сумку с боеприпасами С гранатой и четырьмя десятками патронов в сумке разгуливал по селу 34-летний местный житель, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

На Сумщине продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по изъятию из обращения нелегального вооружения «Оружие и взрывчатка». Так, за минувшие сутки к сотрудникам Управления уголовного розыска поступило сообщение от жителей одного из сел Недригайловского района о том, что их 34-летний односельчанин разгуливает по селу с оружием в сумке. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно прибыли сыщики, которые и обнаружили в сумке мужчины гранату Ф-1 и 44 единицы патронов калибра 5,45 мм.

Как объясняет сам владелец нелегальных боеприпасов, он нашел гранату и патроны случайно и решил оставить их при себе, на всякий случай.

Полицейские изъяли у мужчины опасные находки и направили их на экспертное исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия ... без предусмотренного законом разрешения).

В случае подтверждения экспертами, что данные боеприпасы действительно боевые, их владельцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

«Полиция в очередной раз обращает внимание граждан, которые продолжают хранить нелегальное оружие и другие взрывоопасные предметы, или различные спецсредства и холодное оружие без соответствующих разрешений, добровольно передать все эти вещи в полицию, - говорит Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП области. - Только таким образом они смогут избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение».