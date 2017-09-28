Сумчане с медалями Всемирной гимназиады

7 мая отличились представители сумской спортивной аэробики. С бронзой возвращаются домой воспитанники тренера Оксаны Дубинской Анастасия Курашвили и Станислав Галайда, которые в трио с житомирянкой Евгенией Незведской стали третьими.
Напомним: сумской лучник Артем Овчинников завоевал сразу три медали в Марокко.
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