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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В течение апреля рыбоохранный патруль зарегистрировал более 100 нарушений

В течение апреля 2018 года работниками Сумского рыбоохранного патруля осуществлено 86 рейдов.

В том числе, 18 рыбоохранных мероприятий было проведено совместно с представителями районных отделов полиции. В результате выявили 111 нарушений правил рыболовства. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству за этот период составили 27 009 грн.

«В ходе проведенных мероприятий у нарушителей изъято 329 кг рыбы. Кроме того, конфисковано 137 единиц запрещенных орудий лова, из которых 125 сеток, 6 драг и 6 острог. Также согласно актам бесхозного имущества изъята 61 единица запрещенных орудий лова», - заявили в Управлении Госрыбагентства в Сумской области.

В суд направлено 68 дел для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Напоминаем, что с 1 апреля начался нерестовый запрет на лов рыбы. В этот период разрешено ловить одной удочкой, донкой или спиннингом с одним крючком, только с берега и только в пределах населенных пунктов.

Просьба ко всем жителям Сумщины придерживаться природоохранного законодательства. О выявленных фактах браконьерства в период нереста сообщайте на «горячую» линию патруля: (096) 83-82-570.

Право Рыбоохранный патруль
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