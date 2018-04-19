Сумская студентка стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине

У мужчин победу в голосовании одержал Игорь Олефиренко, который занял одиннадцатое место на престижном Лондонском марафоне IAAF Gold Label Road Races с результатом 2:15.06. Среди женщин вне конкуренции была студентка СумГУ Виктория Калюжная - на ее счету в апреле победы на командном чемпионате Украины по бегу на 10000 метров в Виннице (33.42,22) и на Киевском полумарафоне IAAF Bronze Label Road Races (1:13.43).
Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.
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