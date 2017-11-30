Юные сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины Игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р. с 3 по 5 мая на хоккейном поле детского парка «Сказка» в Сумах.

В течение трех дней хоккеистки из Сум, Полтавы и Борисполя соревновались за звание чемпиона. Каждая из команд на этих соревнованиях, показала настоящий командный дух, борьбу и волю к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Ткач Наталья), второй стала ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренеры Васюкова Наталья, Саленко Татьяна), третьей - - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Свистюр Елена).