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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины

Игры чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р. с 3 по 5 мая на хоккейном поле детского парка «Сказка» в Сумах.

В течение трех дней хоккеистки из Сум, Полтавы и Борисполя соревновались за звание чемпиона. Каждая из команд на этих соревнованиях, показала настоящий командный дух, борьбу и волю к победе.

По итогам соревнований первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Ткач Наталья), второй стала ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренеры Васюкова Наталья, Саленко Татьяна), третьей - - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Свистюр Елена).

Спорт Хоккей на траве
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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