Юные сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины

В течение трех дней хоккеистки из Сум, Полтавы и Борисполя соревновались за звание чемпиона. Каждая из команд на этих соревнованиях, показала настоящий командный дух, борьбу и волю к победе.
По итогам соревнований первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Ткач Наталья), второй стала ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренеры Васюкова Наталья, Саленко Татьяна), третьей - - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Свистюр Елена).
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