«Виктория» вышла в финал

В ответном матче ½ финала николаевцы минимально победили «ВПК-Агро» (Шевченковка, Днепропетровская обл.) и вышли в финал турнира, где встретятся с «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.).
7 мая ахытрчане играли в гостях против «Арсенала-Киев»....
Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО....
Матч ФК «Жемчужина» - ПФК «Сумы» не состоится....
ФК «Виктория» из Николаевки вырвала победу у «ВПК «Агро» в первом полуфинальном матче кубка Украины по футболу среди аматоров....
Ахтырский «Нефтяник» набрал очки в третьем подряд домашнем матче и покинул последнюю строчку турнирной таблицы первой лиги, отправляя туда своего...