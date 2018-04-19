«Виктория» вышла в финал «Виктория» из Николаевки вышла в финал кубка Украины по футболу среди любителей.

В ответном матче ½ финала николаевцы минимально победили «ВПК-Агро» (Шевченковка, Днепропетровская обл.) и вышли в финал турнира, где встретятся с «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.).