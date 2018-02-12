«Сумыхимпром» планирует произвести 163 тыс. т удобрений В 2018 году завод «Сумыхимпром» планирует произвести 163 тыс. тонн минеральных удобрений по давальческой схеме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Кроме производства традиционной марки Суперарго NPK 15 * 15 * 15 и сульфата аммония в ЦСМД, в ЦОС запланировано производство NPK 8*19*29 та NPK 6*24*12, а также NP 12*24. В межсезонье производственники будут работать над выпуском сульфата аммония. В этом году в производстве минеральных удобрений планируется освоить 23 млн. грн. на проведение капремонтов», — говорится в сообщении.

В компании говорят, что производство минеральных удобрений предприятия работает в условиях жесткой конкуренции на внутреннем рынке со стороны российских и белорусских производителей удобрений. Наличие собственной сырьевой и энергетической базы дает им значительные конкурентные преимущества на рынке минудобрений Украины.

«Но несмотря на это, «Сумыхимпром» остается активным игроком на отечественном рынке. Одним из перспективных производств на предприятии является производство сульфата железа и железного купороса. В целом эта продукция реализуется на экспорт и пользуется широким спросом на европейском рынке. В 2018 году планируется произвести 51 тыс. тонн сульфата железа, более 41% от общего объема которого — марки С, которая высоко оценена потребителями», — добавили в компании.