Юные сумские художники привезли семь наград из Закарпатья В начале мая ученики детской художественной школы им. М. Г. Лысенко приняли участие в Международном детско-юношеском фестивале народного искусства «Смарагдові витоки» в Мукачево (Закарпатская область).

Сумчане достойно представили родной город и региональные особенности Слобожанщины в номинациях «Художественное оформление одежды», «Художественная обработка текстильных и волокнистых материалов», «Художественная обработка бумаги» «Витраж, роспись на стекле», «Изобразительное искусство». Домой вернулись с победами семеро из 9 участников. Первое место заняли Дарья Скиба, Тимур Беариа, София Бершова и Анастасия Руденко, второе - Елизавета Шкурихина и София Кривец, третье - Елизавета Шкурихина.