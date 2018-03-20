Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55124

Юные сумские художники привезли семь наград из Закарпатья

В начале мая ученики детской художественной школы им. М. Г. Лысенко приняли участие в Международном детско-юношеском фестивале народного искусства «Смарагдові витоки» в Мукачево (Закарпатская область).

Сумчане достойно представили родной город и региональные особенности Слобожанщины в номинациях «Художественное оформление одежды», «Художественная обработка текстильных и волокнистых материалов», «Художественная обработка бумаги» «Витраж, роспись на стекле», «Изобразительное искусство».

Домой вернулись с победами семеро из 9 участников.

Первое место заняли Дарья Скиба, Тимур Беариа, София Бершова и Анастасия Руденко, второе - Елизавета Шкурихина и София Кривец, третье - Елизавета Шкурихина.

Общество Фестиваль
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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