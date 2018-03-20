Юные сумские художники привезли семь наград из Закарпатья

Сумчане достойно представили родной город и региональные особенности Слобожанщины в номинациях «Художественное оформление одежды», «Художественная обработка текстильных и волокнистых материалов», «Художественная обработка бумаги» «Витраж, роспись на стекле», «Изобразительное искусство».
Домой вернулись с победами семеро из 9 участников.
Первое место заняли Дарья Скиба, Тимур Беариа, София Бершова и Анастасия Руденко, второе - Елизавета Шкурихина и София Кривец, третье - Елизавета Шкурихина.
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