В Сумах отметили Дни памяти и примирения и Победы

В День памяти и примирения в областном краеведческом музее начала работу выставка военных документов «Автографы войны». Военнослужащие и представители власти поздравили ветеранов в Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войны и гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда. В городском сквере состоялся концерт ветеранских коллективов «Ці незабутні роки», а вечером прошла акция «Перша хвилина миру» у памятного знака жертвам нацистских концлагерей.
Торжества Дня Победы начались на Аллее Славы на Центральном кладбище, где руководство области, военнослужащие и граждане возложили цветы к могилам погибших в АТО и к памятному знаку Героям Небесной Сотни. После этого пешим ходом все переместились к Мемориалу «Вечная Слава» для участия в многотысячном митинге-реквиеме «І подвигам не буде забуття» и возложении цветов. На Театральной площади для всех желающих развернула свою работу выставка военной техники и вооружения, работали вербовочные пункты на контрактную и срочную службу, а из полевой кухни раздавали военную кашу и чай.
Завершились торжества праздничным концертом творческих коллективов города «В серцях і піснях – пам'ять про війну».
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