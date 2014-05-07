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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32214

В Сумах отметили Дни памяти и примирения и Победы

8-9 мая в Сумах прошли мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы.

В День памяти и примирения в областном краеведческом музее начала работу выставка военных документов «Автографы войны». Военнослужащие и представители власти поздравили ветеранов в Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войны и гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда. В городском сквере состоялся концерт ветеранских коллективов «Ці незабутні роки», а вечером прошла акция «Перша хвилина миру» у памятного знака жертвам нацистских концлагерей.

Торжества Дня Победы начались на Аллее Славы на Центральном кладбище, где руководство области, военнослужащие и граждане возложили цветы к могилам погибших в АТО и к памятному знаку Героям Небесной Сотни. После этого пешим ходом все переместились к Мемориалу «Вечная Слава» для участия в многотысячном митинге-реквиеме «І подвигам не буде забуття» и возложении цветов. На Театральной площади для всех желающих развернула свою работу выставка военной техники и вооружения, работали вербовочные пункты на контрактную и срочную службу, а из полевой кухни раздавали военную кашу и чай.

Завершились торжества праздничным концертом творческих коллективов города «В серцях і піснях – пам'ять про війну».

Общество День Памяти и Примирения День победы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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