В Сумах отметили Дни памяти и примирения и Победы 8-9 мая в Сумах прошли мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы.

В День памяти и примирения в областном краеведческом музее начала работу выставка военных документов «Автографы войны». Военнослужащие и представители власти поздравили ветеранов в Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войны и гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда. В городском сквере состоялся концерт ветеранских коллективов «Ці незабутні роки», а вечером прошла акция «Перша хвилина миру» у памятного знака жертвам нацистских концлагерей.

Торжества Дня Победы начались на Аллее Славы на Центральном кладбище, где руководство области, военнослужащие и граждане возложили цветы к могилам погибших в АТО и к памятному знаку Героям Небесной Сотни. После этого пешим ходом все переместились к Мемориалу «Вечная Слава» для участия в многотысячном митинге-реквиеме «І подвигам не буде забуття» и возложении цветов. На Театральной площади для всех желающих развернула свою работу выставка военной техники и вооружения, работали вербовочные пункты на контрактную и срочную службу, а из полевой кухни раздавали военную кашу и чай.

Завершились торжества праздничным концертом творческих коллективов города «В серцях і піснях – пам'ять про війну».