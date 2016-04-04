В Сумах реконструируют стадион или овощной павильон? Реконструкция стадиона «Авангард» в Сумах в самом разгаре, однако крытые трибуны больше напоминают овощной павильон советского образца.

Об этом в Фейсбуке пишет Сумчанин Олег Очкалов, выложив фото.

«Поставьте 3-4 швабры перед телевизором и пересмотрите свое любимое шоу, фильм или крутой футбольный матч. На сколько минут Вас хватит? Запишите количество идиоматических выражений, вышедших из Ваших уст во время просмотра. Это такая себе печальная шутка…

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В Сумах ремонтируется стадион «Авангард». Размах чувствуется. Недешевое событие для города. Среди прочего отмечу о строительстве накрытия над центральной трибуной. Кажется все замечательно. Классная идея. Для людей же делается. Но взгляните на фото, и Вы поймете, почему мой друг детства (активный спортсмен, болельщик) метко заметил (цитата № 1 - язык оригинала): «Люди, которые проектировали и делают этот ремонт - очень далекие от спорта, и «по фиг» им зрители и зрелища».

Оставлю в стороне вопрос на потом по искусственному футбольному полю вместо естественного, который существовал.

Пока не знаю, кто утверждал этот «красивый» проект реконструкции, но предвижу недовольство и ироническую оценку посетителей арены в будущем, когда сейчас люди откровенно «морщатся» на «ЭТО».

Друзья, почувствуйте себя на месте зрителей, которые придут когда-то на соревнования даже местного масштаба. А еще вспомните простых мам, пап, дедушек и друзей, которые часто посещают тренировки своих детей и знакомых в разных секциях. Лично мне такое когда-то было приятно. А еще здесь проводилось всегда множество праздников, концертов, выставок и т.п.

Итак, что увидят посетители после реконструкции? В чистом остатке будущие зрители будут иметь перед глазами картинку типа «посмотрим и через забор».

«Забор» эта состоит собственно из 14 железных конструкций, в свою очередь сваренные из 8 (2/4) профилей с перегородками поддерживающих накрытие вдоль всей трибуны.

Вполне осознаю, что в будущем на этой арене не пройдут спортивные форумы мирового или хотя бы европейского масштаба с трансляциями ведущих ТВ-каналов, при которых эти монументальные конструкции маячили бы по экрану телевизора и раздражали всех.

На дворе 21 век со своими технологиями. Не верю, что невозможно было спроектировать покрытие на арене без этих уродливо анахроничных подпорок. В то же время понимаю, что это было самым дешевым решением построения навеса.

Наверное, заказчики, проектировщики и исполнители считают, что такое решение всем понравится и сообщество проглотит этот «шедевр», потому что народ в итоге скажет: «Да хоть так сделали. А то сколько стоял стадион в упадке…»

Уверен, что следующий ремонт будет не раньше чем лет через 30-40.

Я на этом стадионе вырос. И мне, к сожалению, не нравится избранное именно ТАКОЕ решение по возведению покрытия над трибуной. Специалисты, инженеры, архитекторы, убедите меня в обратном. Это для потомков делается, а не для «галочки» или будущего пиара для кого-то.

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P.S. И напоследок Вам цитата № 2 моего товарища: «Все это напоминает не трибуну, а фрагмент типовой клетки-павильона для торговли овощами времён 50-80 годов совка».

Я с ним согласен...», - написал сумчанин.