Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05413

В Сумах реконструируют стадион или овощной павильон?

Реконструкция стадиона «Авангард» в Сумах в самом разгаре, однако крытые трибуны больше напоминают овощной павильон советского образца.

Об этом в Фейсбуке пишет Сумчанин Олег Очкалов, выложив фото.

«Поставьте 3-4 швабры перед телевизором и пересмотрите свое любимое шоу, фильм или крутой футбольный матч. На сколько минут Вас хватит? Запишите количество идиоматических выражений, вышедших из Ваших уст во время просмотра. Это такая себе печальная шутка…

***

В Сумах ремонтируется стадион «Авангард». Размах чувствуется. Недешевое событие для города. Среди прочего отмечу о строительстве накрытия над центральной трибуной. Кажется все замечательно. Классная идея. Для людей же делается. Но взгляните на фото, и Вы поймете, почему мой друг детства (активный спортсмен, болельщик) метко заметил (цитата № 1 - язык оригинала): «Люди, которые проектировали и делают этот ремонт - очень далекие от спорта, и «по фиг» им зрители и зрелища».

Оставлю в стороне вопрос на потом по искусственному футбольному полю вместо естественного, который существовал.

Пока не знаю, кто утверждал этот «красивый» проект реконструкции, но предвижу недовольство и ироническую оценку посетителей арены в будущем, когда сейчас люди откровенно «морщатся» на «ЭТО».

Друзья, почувствуйте себя на месте зрителей, которые придут когда-то на соревнования даже местного масштаба. А еще вспомните простых мам, пап, дедушек и друзей, которые часто посещают тренировки своих детей и знакомых в разных секциях. Лично мне такое когда-то было приятно. А еще здесь проводилось всегда множество праздников, концертов, выставок и т.п.

Итак, что увидят посетители после реконструкции? В чистом остатке будущие зрители будут иметь перед глазами картинку типа «посмотрим и через забор».

«Забор» эта состоит собственно из 14 железных конструкций, в свою очередь сваренные из 8 (2/4) профилей с перегородками поддерживающих накрытие вдоль всей трибуны.

Вполне осознаю, что в будущем на этой арене не пройдут спортивные форумы мирового или хотя бы европейского масштаба с трансляциями ведущих ТВ-каналов, при которых эти монументальные конструкции маячили бы по экрану телевизора и раздражали всех.

На дворе 21 век со своими технологиями. Не верю, что невозможно было спроектировать покрытие на арене без этих уродливо анахроничных подпорок. В то же время понимаю, что это было самым дешевым решением построения навеса.

Наверное, заказчики, проектировщики и исполнители считают, что такое решение всем понравится и сообщество проглотит этот «шедевр», потому что народ в итоге скажет: «Да хоть так сделали. А то сколько стоял стадион в упадке…»

Уверен, что следующий ремонт будет не раньше чем лет через 30-40.

Я на этом стадионе вырос. И мне, к сожалению, не нравится избранное именно ТАКОЕ решение по возведению покрытия над трибуной. Специалисты, инженеры, архитекторы, убедите меня в обратном. Это для потомков делается, а не для «галочки» или будущего пиара для кого-то.

***

P.S. И напоследок Вам цитата № 2 моего товарища: «Все это напоминает не трибуну, а фрагмент типовой клетки-павильона для торговли овощами времён 50-80 годов совка».

Я с ним согласен...», - написал сумчанин.

Спорт Стадион Авангард
view counter

По тематике

31.08.2017 13:46

В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу

Городские власти не продлили договор аренды помещения на стадионе «Авангард» с областной ДЮСШ «Чемпион»....

На «Авангарде» продолжается реконструкция
18.08.2017 17:22

На «Авангарде» продолжается реконструкция

Мэр Сум Александр Лысенко провел выездное рабочее совещание на стадионе «Авангард» о ходе реконструкции данного объекта....

Сумские депутаты хотят забрать у СМНПО больше гектара арендованной земли
26.05.2017 09:30

Сумские депутаты хотят забрать у СМНПО больше гектара арендованной земли

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....

12.04.2017 13:42

Стартовала реконструкция стадиона «Авангард»

С 11 апреля в Сумах начали капитальный ремонт стадиона «Авангард»....

В Сумах начнут реконструкцию «Авангарда» через месяц
04.04.2016 09:20

В Сумах начнут реконструкцию «Авангарда» через месяц

Реконструкцию стадиона «Авангарда» планируют начать в мае....

Новости

На Сумщине поймали «кладбищенских» воров
Сегодня 13:01
Жителю Сумщины выплатят170 тыс. грн моральной компенсации за незаконное пребывание под следствием 3,5 года
Сегодня 12:12
Сумскому домушнику дали 4 года тюрьмы
Сегодня 12:09
В Сумах провели чемпионат города по конному спорту
Сегодня 12:00
На Сумщине полицейские обнаружили очередную партию оружия с востока Украины
Сегодня 11:35
В поезде «Львов-Москва» четвероногий пограничник нашел наркотики
Сегодня 11:13
В Конотопе поймали «любителя пострелять» из нелегального оружия
Сегодня 10:57
В Сумах в этом году будет работать 19 пунктов ВНО
Сегодня 10:29
В Сумах реконструируют стадион или овощной павильон?
Сегодня 10:05
Юные сумские художники привезли семь наград из Закарпатья
Сегодня 09:55
В Сумах отметили Дни памяти и примирения и Победы
Сегодня 09:32
«Сумыхимпром» планирует произвести 163 тыс. т удобрений
Сегодня 09:13
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.