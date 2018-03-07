В Сумах в этом году будет работать 19 пунктов ВНО Горуправление образования и науки доводит до сведения классных руководителей, выпускников и их родителей перечень учебных заведений города, на базе которых будет проводиться внешнее независимое оценивание в 2018 году.

Всего таких 19. Расположены они будут в СумГУ, СНАУ, СумГПУ им. А. С. Макаренко, Машиностроительном колледже СумГУ, Сумском колледже экономики и торговли, колледже СНАУ, Сумском химико-технологическом центре профессионально-технического образования, Сумском межрегиональном высшем профессиональном училище, Сумском центре профессионально-технического образования, Сумском высшем профессиональном училище строительства и дизайна и в пяти школах (№ 1, 2, 10, 22, и 23).

Допуск на пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50 с при наличии следующих документов:

- сертификат ВНО,

- документ, удостоверяющий личность (серия и номер которого указаны в сертификате);

- приглашение-пропуск.

Выпускник должен взять с собой на тестирование ручку с пастой черного цвета, а лучше две или три, для выполнения сертификационной работы.

Участнику ВНО запрещается использовать в пункте ВНО и иметь при себе в течение времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими технических средств и устройств (раздел III, пункт 3 приказа МОН от 10 января 2017 года № 25).

В этом году инструкторы в аудитории будут обращать особое внимание на наличие у участников смарт-часов. Выпускникам советуют оставить их дома или в специально отведенном для вещей месте, ведь в случае выявления у участников тестирования смарт-часов, а также мобильных телефонов, наушников, флэш-накопителей, USB-кабелей и т.п., участник должен будет оставить пункт проведения ВНО досрочно, а результат выполнения теста будет аннулирован.

Схема проезда к пунктам тестирования здесь.