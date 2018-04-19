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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5775

В Конотопе поймали «любителя пострелять» из нелегального оружия

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» конотопские полицейские уже обнаружили и изъяли три единицы нелегального огнестрельного оружия и около сотни патроны к различным типам оружия. Еще одно ружье и боеприпасы правоохранители изъяли у 69-летнего жителя района, когда тот собирался его пристрелять.

В тот день сотрудники ювенальной превенции, отрабатывая один из дачных массивов, обнаружили 69-летнего местного жителя, который держал при себе мелкокалиберную винтовку, похожую на ТОЗ-8. Никаких разрешительных документов на винтовку у мужчины не было. В дальнейшем правоохранители обнаружили у него еще и 13 патронов к этому оружию.

«Как рассказывает владелец ружья, он нашел ее несколько лет назад в подвале одной из дач местного дачного кооператива и все это время хранил в своем гараже, время от времени тренируясь в стрельбе, - рассказал Богдан Войцеховский, начальник Конотопского отдела полиции. - В этот день он также решил пострелять, потому и взял с собой винтовку и патроны. Именно в этот момент его и остановили сотрудники полиции».

Поскольку ни документов на оружие и патроны, ни соответствующего разрешения на их хранение и ношение человек не имеет, то винтовку и патроны к ней у него изъяты, а в отношении самого «любителя пострелять» следователями открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия ... без предусмотренного законом разрешения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Оружие
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