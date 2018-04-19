Шосткинца «кинул» на 6 тысяч интернет-аферист

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что нашел на известном сайте объявлений ноутбук по привлекательной цене. Он связался с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с ним о покупке. По условию оппонента, приобрести технику можно только при 100% предоплате на указанный номер банковской карты, ведь на товар распространяется существенная скидка.
Мужчина выполнил условия, перечислив 5650 гривен и стал ждать от продавца номера декларации, по которой сможет получить купленный товар у перевозчика.
Однако номера накладной он так и не получил, а на его многочисленные звонки продавец все время просит его подождать, придумывая разные причины.
Сейчас правоохранители принимают необходимые меры по установлению личности злоумышленника и возвращения потерпевшему потерянных средств. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Работники полиции предостерегают всех граждан от подобных злоумышленников и советуют пользоваться проверенными Интернет-магазинами, а за товар платить при его получении. Помните, что за каждым вторым объявлениям в Интернете может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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