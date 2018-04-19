Сумскому домушнику дали 4 года тюрьмы К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал квартиры сумчан.

Сумской местной прокуратурой в полном объеме доказана вина обвиняемого, который систематически обворовывал квартиры сумчан.

Речь идет о 35-летнем жителе г. Сумы, который в период с 11 октября по 13 ноября 2017 года обокрал шесть домовладений. «Домушник» заходил средь бела дня в подъезд, выбирал двери, замок которых представлялся ему несложным, далее с помощью специальных принадлежностей открывал их и проникал в квартиру. Всего несколько минут злоумышленник тратил на поиски ценных вещей, а потом с добычей неторопливо, чтобы не привлекать внимания, шел прочь. Из квартир злоумышленник выносил мелкие бытовые предметы, золото, мобильные телефоны и т.п. За указанный период обогатился на сумму свыше 40 тыс. грн. По ходатайству прокуратуры 15 ноября 2017 года задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Антон Алексеев, по приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 185 и ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилье и покушение на кражу) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.