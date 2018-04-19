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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49140

Россиянин пытался вывезти из Украины старинную икону

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили старинную икону.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинной иконы.

Осматривая легковой универсал марки «Volkswagen Passat» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете, который находился в багажном отделении транспортного средства, обнаружили старинную икону.

Сейчас икону, которая возможно представляет историческую и культурную ценность, изъяли. На водителя составлены административные материалы.

Право Икона Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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