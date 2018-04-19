Россиянин пытался вывезти из Украины старинную икону

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинной иконы.
Осматривая легковой универсал марки «Volkswagen Passat» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете, который находился в багажном отделении транспортного средства, обнаружили старинную икону.
Сейчас икону, которая возможно представляет историческую и культурную ценность, изъяли. На водителя составлены административные материалы.
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