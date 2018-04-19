Россиянин пытался вывезти из Украины старинную икону В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили старинную икону.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинной иконы.

Осматривая легковой универсал марки «Volkswagen Passat» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в полиэтиленовом пакете, который находился в багажном отделении транспортного средства, обнаружили старинную икону.

Сейчас икону, которая возможно представляет историческую и культурную ценность, изъяли. На водителя составлены административные материалы.