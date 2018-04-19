В поезде «Львов-Москва» четвероногий пограничник нашел наркотики

Во время проверки одного из вагонов поезда сообщением «Львов-Москва» пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. «Зелье» находилось под урной для мусора напротив туалета со стороны нерабочего тамбура.
Сейчас обнаруженное вещество, вес которой составила около 100-150 граммов, изъято работниками полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой блокировали в Сумской области механизм незаконного оформления пограничниками документов, дающих законное право...
Настоящий бизнес на наркотиках организовал 32-летний житель Великой Писаревки. Работники полиции задержали его на попытке сбыта марихуаны, и сейчас в...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты конца...
В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу...
В минувшую субботу в Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....