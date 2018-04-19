В поезде «Львов-Москва» четвероногий пограничник нашел наркотики Сегодня в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили вещество растительного происхождения.

Во время проверки одного из вагонов поезда сообщением «Львов-Москва» пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. «Зелье» находилось под урной для мусора напротив туалета со стороны нерабочего тамбура.

Сейчас обнаруженное вещество, вес которой составила около 100-150 граммов, изъято работниками полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.