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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35190

На Сумщине полицейские обнаружили очередную партию оружия с востока Украины

Три корпуса к гранатам наступательного и оборонительного типа, две тротиловые шашки, три ручные дымовые гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни патронов к автоматическому оружию обнаружили и изъяли полицейские в частном домохозяйстве 40-летнего жителя Липоводолинского района.

К оперативным сотрудникам Липоводолинского отделения полиции поступила информация от жителей одного из населенных пунктов района, что 40-летний местный житель может держать у себя дома нелегальное оружие. Сотрудники полиции решили безотлагательно проверить это сообщение и, получив разрешение следственного судьи на обыск, посетили его дом. И, как оказалось, не зря.

В различных хозяйственных постройках этого домохозяйства они обнаружили и изъяли разнообразное современное вооружение, на которое владелец помещения не имел никаких разрешительных документов.

«Как пояснил сам владелец «арсенала», он несколько лет назад проходил службу в зоне АТО и при демобилизации прихватил все эти боеприпасы с собой. А дома забыл о них, - рассказывает Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - И вспомнил о них только когда к нему с обыском пришли правоохранители».

Сейчас все изъятое в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины уголовного производства, направлено на экспертное исследование. Ведутся первоочередные следственные действия. В случае подтверждения экспертами, что данные боеприпасы являются боевыми, их «забывчивому» владельцу грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Липоводолинский район Оружие
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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