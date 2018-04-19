На Сумщине полицейские обнаружили очередную партию оружия с востока Украины Три корпуса к гранатам наступательного и оборонительного типа, две тротиловые шашки, три ручные дымовые гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни патронов к автоматическому оружию обнаружили и изъяли полицейские в частном домохозяйстве 40-летнего жителя Липоводолинского района.

К оперативным сотрудникам Липоводолинского отделения полиции поступила информация от жителей одного из населенных пунктов района, что 40-летний местный житель может держать у себя дома нелегальное оружие. Сотрудники полиции решили безотлагательно проверить это сообщение и, получив разрешение следственного судьи на обыск, посетили его дом. И, как оказалось, не зря.

В различных хозяйственных постройках этого домохозяйства они обнаружили и изъяли разнообразное современное вооружение, на которое владелец помещения не имел никаких разрешительных документов.

«Как пояснил сам владелец «арсенала», он несколько лет назад проходил службу в зоне АТО и при демобилизации прихватил все эти боеприпасы с собой. А дома забыл о них, - рассказывает Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - И вспомнил о них только когда к нему с обыском пришли правоохранители».

Сейчас все изъятое в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины уголовного производства, направлено на экспертное исследование. Ведутся первоочередные следственные действия. В случае подтверждения экспертами, что данные боеприпасы являются боевыми, их «забывчивому» владельцу грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.