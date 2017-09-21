В Сумах провели чемпионат города по конному спорту 4-6 мая на конноспортивной базе на Веретеновке прошел Открытый чемпионат г.Сумы по конному спорту.

Эти соревнования проводились с целью отбора лучших спортсменов для участия в чемпионатах Украины по выездке и преодолению среди детей, юношей и юниоров, которые состоятся в мае в Киевской и Черкасской областях.

Программа соревнований была очень насыщенная, потому что соревновались не только дети, но и опытные спортсмены, которые также принимали участие в этих соревнованиях в своих категориях. В соревнованиях приняло участие около 50 конников. На этот старт приехали представители конных клубов: КСК «Шостка», «Сумы Horse club» с.Стецьковка, КСК «Сумы», КСК «Конный двор» г.Харьков, спортсмены из Киевской области, а также участие спортсмены ОК НТЗ «Сумская конная ДЮСШ».

В результате проведенных соревнований по выездке среди детей и юношей в первый день лучшие результаты показали в номинации: «Предварительный приз А» (дети 12-14 лет) - Гринько Алена на коне «Бэби Роял» заняла первое место (ДЮСШ), 2-е место заняла Стрижиченко Аурика на коне «Попутчик» (Харьков), 3-е место - Приходько Анна на коне «Фрост Энжел» (ДЮСШ). «Предварительный приз А» (дети 10-12 лет): первая место - Никитенко Екатерина на коне «Девели», 2-е - Берестнева Василиса на коне «Барвинок» и 3-е - Кныш София на коне «Отпорка» (все представительницы Сумской ДЮСШ). В «Командном призе» среди юношей места распределились: 1 - Гунько Анна на коне «Флауэр Нэнси», 2 - Кибец Ксения на коне «Любезный», 3 - Лемешева Елизавета на коне «Тибет» (ДЮСШ).

Во второй день в «Командном призе» среди детей 1 место - Гринько Алена, второй - Цимбал Мария и 3 - Лобода Дарья (ДЮСШ). «Личный приз» среди юношей завоевала Гунько Анна, на 2-м - Лемешева Елизавета, 3 место заняла Кибец Ксения.

В преодолении препятствий в первый день лучшими в номинации «Кони 4-х лет» был Думчиков Кирилл на коне «Калипсо», второе место занял Иванов Александр на коне «Матадор» и третье место снова у Думчикова Кирилла на лошади «Гром» (все – ДЮСШ). В открытом классе Маршрут №1 (90 см) представитель «Сумы Horse club» Зайцев Василий на коне «Легион» - первое место, Стрижиченко Аурика на коне «Попутчик» - 2 место (Харьков), Ружин Алексей на коне «Пируэт» - 3 место (Киевская обл.).

На второй день соревнований в маршруте №2 (100 см) с отдельным зачетом для детей лучшим был Рисованный Роман на коне «Анаконда», второй место у Пугач Амины на коне «Арника» (ДЮСШ), 3 место заняла Стрижиченко Аурика на коне «Попутчик» (Харьков). В открытом классе победил Зайцев Василий на коне «Легион» («Сумы Horse club»), второе и третье место заняла Михайлова Зинаида на конях «Попутчик» и «Клеопатра» (Харьков). Также в этот день в маршруте №3 (110 см) отдельный зачет для лошадей 5 лет: первое и второе место занял Иванов Александр на «Каравелле» и «Фауне» (ДЮСШ), третье место завоевал Николай Пилипейко на лошади «Импати» (КСК «Шостка»). В открытом классе (110 см) первое место завоевала Очкупенко Екатерина на коне «Анаконда» (ДЮСШ), второе - Чумакова Даниэла на коне «Джаймен» («КСК Сумы») и третье - Иванов Александр на коне «Лорд». В маршруте №4 с высотой 120 см среди юношей первой стала Барабанова Полина на коне «Вирджиния», вторым был - Пилипейко Николай на лошади «Сильвер Стар» (КСК «Шостка») и третьей - Глазун Амина на коне «Зоркий». На этой же высоте, но с отдельным зачетом Иванов Александр на коне «Браксис Стар» стал первым, Голиков Юрий на коне «Лакс» второй (КСК «Шостка») и представитель «КСК Сумы» Степаненко Андрей - третий.

В третий день соревнований в маршруте № 5 (105см) среди детей первой была Пугач Амина (ДЮСШ), второе место заняла Стрижиченко Аурика (Харьков), третье призовое место не разыгралось. Открытый класс - первое место у Деркача Дмитрия на «Хореографии», второе у Иванова Александра на «Холле» и третье - Фоменко Артема на «Райхе» (ДЮСШ). В маршруте №6 (115 см) для лошадей 5 лет первое место - Пилипейко Николай на лошади «Импати» (КСК «Шостка»), второе и третье занял Иванов Александр на «Каравелле» и «Фацни». В открытом классе Иванов Александр на коне «Лорд» - 1-е место, Очкуренко Ватерина на коне «Бельмондо» - второе (ДЮСШ), третье место - Кучмий Константин на коне «Лабрадор» (Киевская обл.). Маршрут №7 (120-125 см) в два хита призовые места распределились среди юношей так: первое - Барабанова Полина (ДЮСШ), 2-е - Пилипейко Николай (КСК «Шостка») и третье - Глазун Амина (ДЮСШ). В открытом классе Иванов Алексадр - 1 место, Голиков Юрий - 2-е место (КСК «Шостка»), третье место занял Степаненко Андрей (КСК «Сумы»).