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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Новые автобусы выехали на улицы Сум

9 мая КП «Электроавтотранс» выпустило на линию 4 новых автобуса.

Автобусы «ATAMAN A092H6» с целью укрепления маршрутов временно будут курсировать по направлениям № 58А «Басы – Тополянская», № 63 «Анновка – Басы», № 64 «Добровольная – Добровольная», № 65 «Героев Крут – Автовокзал».

По новому маршруту № 67 «Ул. Прокофьева - ул. Косивщинская» автобусы поедут после решения исполкома.

Общество Автобусы
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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