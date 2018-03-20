Новые автобусы выехали на улицы Сум

Автобусы «ATAMAN A092H6» с целью укрепления маршрутов временно будут курсировать по направлениям № 58А «Басы – Тополянская», № 63 «Анновка – Басы», № 64 «Добровольная – Добровольная», № 65 «Героев Крут – Автовокзал».
По новому маршруту № 67 «Ул. Прокофьева - ул. Косивщинская» автобусы поедут после решения исполкома.
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