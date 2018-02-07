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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09197

Сумчан звуть на мітинг за виборчу реформу

Завтра, 15 травня, о 9:00 на площі Незалежності в Сумах відбудеться Всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи.

Вимога одна – скасувати виборчий закон Януковича та ухвалити Виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Виборча реформа – запорука якісного оновлення політичної еліти в Україні, важлива частина Коаліційної Угоди, міжнародне зобов’язання України та передвиборча обіцянка Президента Петро Порошенко.

В акції братимуть участь представники громадських організацій та політичних партій Сумської області.

Кожен із нас може і повинен впливати на політиків, які вирішують нашу долю. Якщо вам не байдуже, в який спосіб буде сформовано наступний Парламент, і куди рухатиметься наша держава наступні 5 років, приходьте на акцію і вимагайте від політиків ухвалення нових виборчих правил.

За додатковою інформацією звертайтесь до координатора ГО “Центр UA” в Сумській області Наталія Орлова – (066) 536 71 93.

Общество Митинг
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