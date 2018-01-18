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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41557

В Сумах евродворы делают нелегалы

В течение первых дней мая текущего года Управлением Гоструда в Сумской области выявлено 56 неоформленных работников.

Из них 20 неофициальных работников на предприятии, которое проводит работы по заключению брусчатки в жилых дворах Сум, у субъекта хозяйствования, который организует работы по утеплению фасадов домов - три работника, которые работают без заключения трудового договора. В том числе 12 нелегальных работников были привлечены работодателем к перекрытию кровель домов. Хотя работы на высоте не могут выполняться физическими лицами, а только работодателями, которые имеют соответствующий на это разрешение и материально-техническую базу.

Напомним, что статьей 265 Кодекса законов о труде Украины предусмотрена штрафная санкция за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, сообщает сайт ведомства.

Право Управление гоструда в Сумской области
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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