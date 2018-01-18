В Сумах евродворы делают нелегалы

Из них 20 неофициальных работников на предприятии, которое проводит работы по заключению брусчатки в жилых дворах Сум, у субъекта хозяйствования, который организует работы по утеплению фасадов домов - три работника, которые работают без заключения трудового договора. В том числе 12 нелегальных работников были привлечены работодателем к перекрытию кровель домов. Хотя работы на высоте не могут выполняться физическими лицами, а только работодателями, которые имеют соответствующий на это разрешение и материально-техническую базу.
Напомним, что статьей 265 Кодекса законов о труде Украины предусмотрена штрафная санкция за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, сообщает сайт ведомства.
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