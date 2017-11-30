Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40184

В Сумах поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт

Торчащая из старых скульптур сказочных героев в детском парке арматура нанесла травму юной сумчанке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала ее мама Виктория Полоз.

«Поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт. Ребенку наложили 3 шва.

Уважаемые руководители города, нахождение детей в «детском» парке напрямую угрожает жизни детей. Давая разрешение на размещение торговых точек, вы получаете приличные деньги. Интересно, куда они идут? Почему, когда вы убирали тополя, не позаботились о каменных скульптурах, которые в полуразрушенном состоянии, со сколами и торчащей арматурой. Парк требует срочной ревизии. Детям находиться в нем не безопасно. Прошу распространить всех, у кого есть дети, и кто отдыхает в нашем детском парке», - написала сумчанка.

Общество Детский парк
view counter

По тематике

03.05.2018 08:42

Как детский парк «Сказка» изменится в 2018 году

В текущем году на благоустройство парка «Сказка» направят около миллиона гривен....

Из-за нового фонтана в детском парке демонтировали 30-летних «бабочек»
19.12.2017 10:30

Из-за нового фонтана в детском парке демонтировали 30-летних «бабочек»

В детском парке «Сказка» демонтируют несколько скульптурных элементов в виде «бабочек», «гусениц», которые были установлены еще в 1980-е годы....

В детском парке высадили ивы вместо спиленных (фото)
14.12.2017 16:50

В детском парке высадили ивы вместо спиленных (фото)

В детском парке «Сказка» в Сумах появились новые декоративные ивы...

В Сумах срубили ивы в детском парке
01.12.2017 13:32

В Сумах срубили ивы в детском парке

Сегодня, 1 декабря в детском парке «Сказка» срубили ивы вокруг одного из озер....

30.11.2017 16:52

В Сумах хотят реконструировать детский парк

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замок в детском парке»...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.