В Сумах поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт Торчащая из старых скульптур сказочных героев в детском парке арматура нанесла травму юной сумчанке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала ее мама Виктория Полоз.

«Поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт. Ребенку наложили 3 шва.

Уважаемые руководители города, нахождение детей в «детском» парке напрямую угрожает жизни детей. Давая разрешение на размещение торговых точек, вы получаете приличные деньги. Интересно, куда они идут? Почему, когда вы убирали тополя, не позаботились о каменных скульптурах, которые в полуразрушенном состоянии, со сколами и торчащей арматурой. Парк требует срочной ревизии. Детям находиться в нем не безопасно. Прошу распространить всех, у кого есть дети, и кто отдыхает в нашем детском парке», - написала сумчанка.