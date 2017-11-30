В Сумах поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала ее мама Виктория Полоз.
«Поход в детский парк закончился поездкой в травмпункт. Ребенку наложили 3 шва.
Уважаемые руководители города, нахождение детей в «детском» парке напрямую угрожает жизни детей. Давая разрешение на размещение торговых точек, вы получаете приличные деньги. Интересно, куда они идут? Почему, когда вы убирали тополя, не позаботились о каменных скульптурах, которые в полуразрушенном состоянии, со сколами и торчащей арматурой. Парк требует срочной ревизии. Детям находиться в нем не безопасно. Прошу распространить всех, у кого есть дети, и кто отдыхает в нашем детском парке», - написала сумчанка.
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