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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20182

Сумчан запрошують на «Ніч музеїв»

19 травня у Сумах стартує міжнародний фестиваль «Ніч Музеїв-2018».

Цьогорічний фестиваль відбудеться під гаслом «Once upon a time…»  – з цієї фрази починається більшість казок та містичних повістей. Саме тому в рамках проекту місто перетвориться на територію містичної казки.

«Ніч Музеїв» представить глядачам 22 локації та 30 проектів, що будуть розташовані у різних куточках міста. Цього дня Ви зможете відвідати не тільки цікаві екскурсії і побачити нові музейні експозиції, а ще й стати учасниками незвичних театральних перфомансів, музичних виступів та арт-заходів.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 18:00 біля Альтанки.

Усі локації в рамках фестивалю будуть безкоштовні для відвідування. Детальна інформація про події, що відбуватимуться на локаціях, анонсуватиметься на фейсбук-сторінці НІЧ МУЗЕЇВ – СУМИ.

Зазначимо, на деякі заходи потрібна обов’язкова реєстрація.  Запис стартує 14 травня та проводитиметься за телефоном: (0542) 679-839.

Фото
До відома

Основні заходи міжнародного проекту
«Ніч музеїв»

 

Учасник

Проект

Відкриття

Час роботи

Місце

1

Офіційне відкриття міжнародного проекту «Ніч музеїв»

18:00

 

Альтанка

2

«Літературна вітальня» СумДУ

Виставка. Сергій Побожій. Пастелі

 

09:00-18:00

вул. Римського-Корсакова, 2

3

Меморіальний будинок-музей А.П. Чехов

Тематичні екскурсії

За попереднім записом!

11:00

12:00

11:00-13:00

(для груп до 20 осіб)

вул. Чехова, 79

Творчий вечір присвячений 130-річчю від дня першого візиту А.П. Чехова на Луку

15:00

 

4

Музей посуду

Презентація Першого музею посуду (перформанс, екскурсія).

За попереднім записом!

13:00

14:00

15:00

13:00-16:00

(для груп до 20 осіб)

вул. Героїв Крут, 18/1

5

Обласна універсальна наукова бібліотека

Трансляція відеосюжетів про музеї України

 

13:00-17:00

вул. Героїв Сумщини, 10

6

Галерея мистецтв «Академічна»

Виставка Олександри Трегубової

«Королева акварелі»

 

14:00-18:00

Петропавлівська, 59

7

ТРЦ Мануфактура

Виставка живопису Дарії Прохорчук

«Ніч-ні»

16:00

10:00-21:00

ТРЦ Мануфактура, 2-й поверх

8

ГО «БюроАрт», Агенція промоції

«Суми»

Арт-дворик на Воскресенській

 

15:00-22:00

вул. Соборна, 46

Відкриття агенції «БюроАрт»

17:00

Проект «Спогади про дитинство»

20:00

9

Музей «Історії грошей»

Щогодинні тематичні екскурсії

 

16:00-22:00

вул. Покровська, 9/1

10

Дарія Давиденко

Арт-об’єкт «Свідоме/підсвідоме»

18:00

 

Покровська площа

11

Книгарня «Є»

ГО Біоетика арт-інтервенції Біомистецтво: виклик часу чи крик про допомогу?

15.00

 

вул. Соборна, 44

Олена Осмоловська - літературне читання авторської книги

з сурдоперекладом

16.00

 

Андрій Лебідь. Творчий вечір до дня народження Михайла Булгакова

«Контроверза добра та зла у творчості Михайла Булгакова»

18:00

 

12

Сумська обласна філармонія

Концерт камерної музики «Ренесанс»

18:00

 

вул. Петропавлівська, 63

13

Галерея «академArt»

Виставка «Простір Покордоння»

18:30

16:00-24:00

вул. Петропавлівська, 59

14

Сумська міська галерея

Виставка Оксани Стратійчук

«Мокуліто»

19:00

11:00-24:00

вул. Соборна, 27

15

Приватний музей «Причал Одісея», Творча майстерня «Bur- liukLoft», ГО «Сумська обласна асоціація педагогів-християн»

«За Мостом». Вільне відвідування

 

16.00-18.00

пр. Курський 18 а

«За Мостом». Тематична екскурсія за попереднім записом!

18:00

19:00

 

16

Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького

Свято мистецтв

«Музей. Музика. Мода» За попереднім записом!

 

15:30 – 16:30

(група до 100 осіб)

Покровська площа, 1

Театралізовані сцени «Твори мистецтв оживають»

 

16:30 – 17:00

(група

до 30 осіб)

Перегляд оновленої експозиції

«Музей відкриває фонди»

17:00

17:00 – 20:00

(кожні 15 хв. для   груп до 30 осіб)

17

Сумський обласний краєзнавчий музей

Презентація виставки «Відродити й зберегти»

17:30

17:30-22:00

вул. Герасима Кондратьєва, 2

Інтерактивна акція «Ретрофотоательє»

18:00

18:00-22:00

«Двадцяте століття починається. Суми і сумчани на рубежі віків»

 

17:30-20:00

вул. Покровська, 2

18

Молодіжний Драматичний Театр

«Трафарет»

Вистава «Дуель» - Мар Байджиєв

20:00

 

вул. Соборна, 27 Сумська міська галерея

19

Олексій Малих, Леонтій Костур, Надія Білокур, «Школа архітектури та дизайну», БО ГФ «Суми»,

ГО «БюроАрт»

Музейний квартал: «Візуалізація мрій»

20:30

17:00-24:00

Театральна площа

20

Фабрика акторської майстерності

«Інші»

ВАТ «Член суспільства»

20:30

20:30-24:00

вул. Соборна, 27 підвальне приміщення

21

Галерея «Наша»

Виставка скульптури Валерія Пирогова

21:30

21:30-24:00

вул. Троїцька, 1

22

Театр «Нянькіни»

Нічний етюд «Тіні у вікні»

22:30

 

вул. Троїцька, 1

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