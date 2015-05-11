Сумчан запрошують на «Ніч музеїв» 19 травня у Сумах стартує міжнародний фестиваль «Ніч Музеїв-2018».

Цьогорічний фестиваль відбудеться під гаслом «Once upon a time…» – з цієї фрази починається більшість казок та містичних повістей. Саме тому в рамках проекту місто перетвориться на територію містичної казки.

«Ніч Музеїв» представить глядачам 22 локації та 30 проектів, що будуть розташовані у різних куточках міста. Цього дня Ви зможете відвідати не тільки цікаві екскурсії і побачити нові музейні експозиції, а ще й стати учасниками незвичних театральних перфомансів, музичних виступів та арт-заходів.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 18:00 біля Альтанки.

Усі локації в рамках фестивалю будуть безкоштовні для відвідування. Детальна інформація про події, що відбуватимуться на локаціях, анонсуватиметься на фейсбук-сторінці НІЧ МУЗЕЇВ – СУМИ.

Зазначимо, на деякі заходи потрібна обов’язкова реєстрація. Запис стартує 14 травня та проводитиметься за телефоном: (0542) 679-839.