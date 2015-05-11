У Сумах пройде «Ніч музеїв»

Цьогорічний фестиваль відбудеться під гаслом «Once upon a time…» – з цієї фрази починається більшість казок та містичних повістей. Саме тому в рамках проекту місто перетвориться на територію містичної казки.
«Ніч Музеїв» представить глядачам 22 локації та 30 проектів, що будуть розташовані у різних куточках міста. Цього дня Ви зможете відвідати не тільки цікаві екскурсії і побачити нові музейні експозиції, а ще й стати учасниками незвичних театральних перфомансів, музичних виступів та арт-заходів.
Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 18:00 біля Альтанки.
Усі локації в рамках фестивалю будуть безкоштовні для відвідування. Детальна інформація про події, що відбуватимуться на локаціях, анонсуватиметься на фейсбук-сторінці НІЧ МУЗЕЇВ – СУМИ.
Зазначимо, на деякі заходи потрібна обов’язкова реєстрація. Запис стартує 14 травня та проводитиметься за телефоном: (0542) 679-839.
№
Учасник
Проект
Відкриття
Час роботи
Місце
1
Офіційне відкриття міжнародного проекту «Ніч музеїв»
18:00
Альтанка
2
«Літературна вітальня» СумДУ
Виставка. Сергій Побожій. Пастелі
09:00-18:00
вул. Римського-Корсакова, 2
3
Меморіальний будинок-музей А.П. Чехов
Тематичні екскурсії
За попереднім записом!
11:00
12:00
11:00-13:00
(для груп до 20 осіб)
вул. Чехова, 79
Творчий вечір присвячений 130-річчю від дня першого візиту А.П. Чехова на Луку
15:00
4
Музей посуду
Презентація Першого музею посуду (перформанс, екскурсія).
За попереднім записом!
13:00
14:00
15:00
13:00-16:00
(для груп до 20 осіб)
вул. Героїв Крут, 18/1
5
Обласна універсальна наукова бібліотека
Трансляція відеосюжетів про музеї України
13:00-17:00
вул. Героїв Сумщини, 10
6
Галерея мистецтв «Академічна»
Виставка Олександри Трегубової
«Королева акварелі»
14:00-18:00
Петропавлівська, 59
7
ТРЦ Мануфактура
Виставка живопису Дарії Прохорчук
«Ніч-ні»
16:00
10:00-21:00
ТРЦ Мануфактура, 2-й поверх
8
ГО «БюроАрт», Агенція промоції
«Суми»
Арт-дворик на Воскресенській
15:00-22:00
вул. Соборна, 46
Відкриття агенції «БюроАрт»
17:00
Проект «Спогади про дитинство»
20:00
9
Музей «Історії грошей»
Щогодинні тематичні екскурсії
16:00-22:00
вул. Покровська, 9/1
10
Дарія Давиденко
Арт-об’єкт «Свідоме/підсвідоме»
18:00
Покровська площа
11
Книгарня «Є»
ГО Біоетика арт-інтервенції Біомистецтво: виклик часу чи крик про допомогу?
15.00
вул. Соборна, 44
Олена Осмоловська - літературне читання авторської книги
з сурдоперекладом
16.00
Андрій Лебідь. Творчий вечір до дня народження Михайла Булгакова
«Контроверза добра та зла у творчості Михайла Булгакова»
18:00
12
Сумська обласна філармонія
Концерт камерної музики «Ренесанс»
18:00
вул. Петропавлівська, 63
13
Галерея «академArt»
Виставка «Простір Покордоння»
18:30
16:00-24:00
вул. Петропавлівська, 59
14
Сумська міська галерея
Виставка Оксани Стратійчук
«Мокуліто»
19:00
11:00-24:00
вул. Соборна, 27
15
Приватний музей «Причал Одісея», Творча майстерня «Bur- liukLoft», ГО «Сумська обласна асоціація педагогів-християн»
«За Мостом». Вільне відвідування
16.00-18.00
пр. Курський 18 а
«За Мостом». Тематична екскурсія за попереднім записом!
18:00
19:00
16
Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького
Свято мистецтв
«Музей. Музика. Мода» За попереднім записом!
15:30 – 16:30
(група до 100 осіб)
Покровська площа, 1
Театралізовані сцени «Твори мистецтв оживають»
16:30 – 17:00
(група
до 30 осіб)
Перегляд оновленої експозиції
«Музей відкриває фонди»
17:00
17:00 – 20:00
(кожні 15 хв. для груп до 30 осіб)
17
Сумський обласний краєзнавчий музей
Презентація виставки «Відродити й зберегти»
17:30
17:30-22:00
вул. Герасима Кондратьєва, 2
Інтерактивна акція «Ретрофотоательє»
18:00
18:00-22:00
«Двадцяте століття починається. Суми і сумчани на рубежі віків»
17:30-20:00
вул. Покровська, 2
18
Молодіжний Драматичний Театр
«Трафарет»
Вистава «Дуель» - Мар Байджиєв
20:00
вул. Соборна, 27 Сумська міська галерея
19
Олексій Малих, Леонтій Костур, Надія Білокур, «Школа архітектури та дизайну», БО ГФ «Суми»,
ГО «БюроАрт»
Музейний квартал: «Візуалізація мрій»
20:30
17:00-24:00
Театральна площа
20
Фабрика акторської майстерності
«Інші»
ВАТ «Член суспільства»
20:30
20:30-24:00
вул. Соборна, 27 підвальне приміщення
21
Галерея «Наша»
Виставка скульптури Валерія Пирогова
21:30
21:30-24:00
вул. Троїцька, 1
22
Театр «Нянькіни»
Нічний етюд «Тіні у вікні»
22:30
вул. Троїцька, 1
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