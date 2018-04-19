Копы поймали сумчан, варивших наркоту в кустах (видео) Патрульные задержали граждан, подозреваемых в изготовлении и употреблении наркотического вещества.

7 мая, около 14 часов, во время патрулирования улицы Партизанской, экипаж патрульной полиции услышал женские крики, которые шли с поляны за нежилым домом.

Полицейские направились туда, чтобы выяснить, почему кричит женщина. Когда инспекторы подошли к месту, откуда раздавались крики, то увидели там 3 мужчин и женщину. Один из них сразу бросился наутек, а потом, не реагируя на требования полицейского оставаться на месте, к нему присоединился еще один из мужчин. Инспектор патрульной полиции побежал за ним и в дальнейшем задержал его, в это же время другой экипаж задержал другого беглеца. Стражи порядка применили к ним наручники.

Во время обследования места, где находились указанные граждане, патрульные обнаружили посуду с остатками неизвестного вещества, бутылки с неизвестной жидкостью и шприцы с остатками этой же жидкости.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. 27-, 30-, и 31-летних мужчин доставили в Сумской отдел полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.