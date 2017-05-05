На Сумщине прогнозируют заморозки

По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью в Сумской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3 С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки....
Предупреждение о заморозках в Украине....
Украинские синоптики предупреждают о заморозках на почве в Сумской области в ночь на 6 мая....