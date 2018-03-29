Сумские и харьковские политехники разыграют чемпионство

12 мая в спортивном зале 3-го корпуса СумГУ (ул.Петропавловская, 57) состоится дополнительная игра чемпионата Украины по баскетболу среди студентов. В решающем поединке сойдутся мужские баскетбольные команды Сумского государственного университета и НТУ «Харьковский политехнический институт».
Предыдущие две игры продемонстрировали абсолютное равенство двух команд. Сначала сумчане на последней секунде торжествовали на площадке соперника в Харькове 97:95. А потом по аналогичному сценарию харьковчане реабилитировались в Сумах 73:71. По сумме двух встреч победителя финала дивизиона «Слобожанщина» СБЛУ выявить не удалось, поэтому было принято решение о проведении дополнительной игры. По жребию хозяевами решающей встречи стали именно сумчане.
Напомним: сумчане являются действующими чемпионами «Слобожанщины», завоевав этот титул год назад на домашней площадке. Однако в 2017 году две лучшие студенческие команды нашего дивизиона между собой так и не встретились, поскольку жребий нас развел как на групповой стадии, так и на стадии плей-офф. Таким образом, в субботнем суперфинале окончательно определится лучшая студенческая баскетбольная команда Северо-Восточной Украины.
Начало в 15.00. Вход свободный.
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