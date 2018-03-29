Сумские и харьковские политехники разыграют чемпионство «СумГУ» и «Политехник» из Харькова разыграют чемпионство дивизиона «Слобожанщина» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

12 мая в спортивном зале 3-го корпуса СумГУ (ул.Петропавловская, 57) состоится дополнительная игра чемпионата Украины по баскетболу среди студентов. В решающем поединке сойдутся мужские баскетбольные команды Сумского государственного университета и НТУ «Харьковский политехнический институт».

Предыдущие две игры продемонстрировали абсолютное равенство двух команд. Сначала сумчане на последней секунде торжествовали на площадке соперника в Харькове 97:95. А потом по аналогичному сценарию харьковчане реабилитировались в Сумах 73:71. По сумме двух встреч победителя финала дивизиона «Слобожанщина» СБЛУ выявить не удалось, поэтому было принято решение о проведении дополнительной игры. По жребию хозяевами решающей встречи стали именно сумчане.

Напомним: сумчане являются действующими чемпионами «Слобожанщины», завоевав этот титул год назад на домашней площадке. Однако в 2017 году две лучшие студенческие команды нашего дивизиона между собой так и не встретились, поскольку жребий нас развел как на групповой стадии, так и на стадии плей-офф. Таким образом, в субботнем суперфинале окончательно определится лучшая студенческая баскетбольная команда Северо-Восточной Украины.

Начало в 15.00. Вход свободный.