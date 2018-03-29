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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41234

Сумские и харьковские политехники разыграют чемпионство

«СумГУ» и «Политехник» из Харькова разыграют чемпионство дивизиона «Слобожанщина» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

12 мая в спортивном зале 3-го корпуса СумГУ (ул.Петропавловская, 57) состоится дополнительная игра чемпионата Украины по баскетболу среди студентов. В решающем поединке сойдутся мужские баскетбольные команды Сумского государственного университета и НТУ «Харьковский политехнический институт».

Предыдущие две игры продемонстрировали абсолютное равенство двух команд. Сначала сумчане на последней секунде торжествовали на площадке соперника в Харькове 97:95. А потом по аналогичному сценарию харьковчане реабилитировались в Сумах 73:71. По сумме двух встреч победителя финала дивизиона «Слобожанщина» СБЛУ выявить не удалось, поэтому было принято решение о проведении дополнительной игры. По жребию хозяевами решающей встречи стали именно сумчане.

Напомним: сумчане являются действующими чемпионами «Слобожанщины», завоевав этот титул год назад на домашней площадке. Однако в 2017 году две лучшие студенческие команды нашего дивизиона между собой так и не встретились, поскольку жребий нас развел как на групповой стадии, так и на стадии плей-офф. Таким образом, в субботнем суперфинале окончательно определится лучшая студенческая баскетбольная команда Северо-Восточной Украины.

Начало в 15.00. Вход свободный.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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