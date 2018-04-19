СБУ и НАБУ усилили незаконную слежку за народным депутатом Деркачом. Документ СБУ с подачи НАБУ усилило незаконную слежку за народным депутатом Андреем Деркачом из-за дела о неправомерном вмешательстве антикоррупционного бюро в выборы президента США.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, опубликовав обращение к Андрею Парубию.

Как отмечается в документе, незаконная слежка усилилась после общения Деркача с детективом НАБУ.

«ГПУ начала досудебное расследование. Сразу после этого за мной, моими помощниками и журналистами «Эра-Медиа» СБУ, с подачи НАБУ, установила незаконную слежку. Я обращался к правоохранительным органам с требованием повлиять на ситуацию. Но слежка наоборот усилилась», – отметил Деркач.

В обращении к Парубию отмечается, что за усилением незаконной слежки стоят директор Харьковского территориального филиала НАБУ Юрий Кравченко и начальник управления СБУ в Сумской области Владислав Косинский.

«Руководство НАБУ, с помощью полномочий и материально-технических возможностей начальника управления СБУ в Сумской области Косинского В. и директора Харьковского территориального управления НАБУ Кравченко Ю., сводит счеты за мою политическую деятельность, в том числе по освещению информации о незаконном вмешательстве НАБУ в выборы Президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа», – сообщает в документе нардеп.

Деркач требует от главы Верховной Рады Андрея Парубия отреагировать на действия НАБУ и СБУ.

«Предупреждаю, если действия НАБУ или СБУ будут нести опасность для моей жизни или жизни моих помощников и независимых журналистов – я буду действовать в соответствии 39 статьи Криминального кодекса (крайняя необходимость)», – говорится в документе.

Как известно, в июле 2017 года ГПУ открыла производство и начала досудебное расследование по заявлению Андрея Деркача о незаконном вмешательстве НАБУ в выборы президента США.