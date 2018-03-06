Низы будут объединяться в одну громаду с Садом Депутатский корпус единогласно проголосовал «за» историческое для территории Низовского поселкового совета решение 8 мая 2018 года.

Депутаты говорили и о возможности присоединения к Нижнесыроватской ОТГ, которая географически расположена рядом с ними, но среди двух вариантов община выбрала Садовской ОТГ.

«Мы уже неоднократно говорили об объединении именно с садами, сегодня приняли решение официально, - прокомментировала глава Низовского поселкового совета Алла Шершак. - Уже есть определенное видение развития наших территорий, в частности, изменения в медицинской и образовательной сфере громады».

По мнению советника по вопросам децентрализации Сумского Центра развития местного самоуправления Артема Градуна, для территории Низовского поселкового совета существует больше перспектив именно в варианте объединения с Садом, ведь есть видение что Садовская ОТГ будет одной из самых состоятельных громад в Сумском районе.

Кроме Низовского поселкового совета, в состав Садовской ОТГ, согласно Перспективному плану, одобренному сессией Сумского областного совета, входят территории Садовского сельского совета (инициатор объединения), Шпилевского, Сульского, Терешковского, Великовильмовского сельских советов Сумского района, Низовского поселкового и Голубовского сельской совета Лебединского района. Последний из них самій первій принял решение об объединении с Садом, но из-за отсутствия положительного ответа от Сульского и Великовильмовского сельских советов потерял принцип смежности, и, не имея прямых границ с будущей ОТГ, пока остается вне процесса объединения. Не предоставил согласие и Терешковский сельсовет.

Положительным решением отличились Шпилевский сельсовет, Низовский поселковый совет и Косивщинский сельский совет, который самостоятельно инициировала решение об объединении с Садом.