Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4898

Низы будут объединяться в одну громаду с Садом

Депутатский корпус единогласно проголосовал «за» историческое для территории Низовского поселкового совета решение 8 мая 2018 года.

Депутаты говорили и о возможности присоединения к Нижнесыроватской ОТГ, которая географически расположена рядом с ними, но среди двух вариантов община выбрала Садовской ОТГ.

«Мы уже неоднократно говорили об объединении именно с садами, сегодня приняли решение официально, - прокомментировала глава Низовского поселкового совета Алла Шершак. - Уже есть определенное видение развития наших территорий, в частности, изменения в медицинской и образовательной сфере громады».

По мнению советника по вопросам децентрализации Сумского Центра развития местного самоуправления Артема Градуна, для территории Низовского поселкового совета существует больше перспектив именно в варианте объединения с Садом, ведь есть видение что Садовская ОТГ будет одной из самых состоятельных громад в Сумском районе.

Кроме Низовского поселкового совета, в состав Садовской ОТГ, согласно Перспективному плану, одобренному сессией Сумского областного совета, входят территории Садовского сельского совета (инициатор объединения), Шпилевского, Сульского, Терешковского, Великовильмовского сельских советов Сумского района, Низовского поселкового и Голубовского сельской совета Лебединского района. Последний из них самій первій принял решение об объединении с Садом, но из-за отсутствия положительного ответа от Сульского и Великовильмовского сельских советов потерял принцип смежности, и, не имея прямых границ с будущей ОТГ, пока остается вне процесса объединения. Не предоставил согласие и Терешковский сельсовет.

Положительным решением отличились Шпилевский сельсовет, Низовский поселковый совет и Косивщинский сельский совет, который самостоятельно инициировала решение об объединении с Садом.

Общество ОТГ Садовская ОТГ
view counter

По тематике

20.04.2018 08:39

Четыре громады Сумщины разрабатывают планы стратегического развития своих территорий

Степановская, Кириковская, Дубовязовская и Недригайловская ОТГ совместно с Сумским Центром развития местного самоуправления продолжают работу над разработкой плана стратегического развития...

19.04.2018 17:47

Жители Липоводолинского района планируют объединиться в одну громаду

Сумским Центром развития местного самоуправления, созданном в рамках программы «U-LEAD с Европой» и Минрегионом, уже проведено два консультативных выезды на...

29.03.2018 15:18

Путеводитель для ОТГ подготовила служба занятости

Сумская областная служба занятости углубляет сотрудничество с объединенными территориальными громадами....

14.03.2018 16:35

ОТГ Сумщины в 2017 году потратили больше 100 мли грн на капитальные расходы

Эксперты Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при Минрегионе (при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и проекта SKL International) подготовили...

06.03.2018 16:51

Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине

Сегодня, 6 марта, состоялась коллегия ОГА, на которой рассматривались вопросы создания ОТГ в области....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.