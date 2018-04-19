«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне Поединок 33-го тура первенства Украины по футболу в Первой лиге пройдет в субботу, 12 мая.

На стадионе «Юбилейный» ПФК «Сумы» будет принимать одного из лидеров Первой лиги - киевский «Арсенал». Начало матча - в 17:30.

Это будет последний домашний матч в сезоне 2017-2018 г. Билеты уже в продаже, их традиционно можно приобрести в киоске возле гостиницы «Рейкарц» («Украина»), а также за 2 часа перед матчем в кассах стадиона. Стоимость билетов - 25 грн.

Напомним: после 32 туров на счету «Сум» 39 очков, и они обеспечили себе место в первой лиге на будущий сезон. У «Арсенала» 69 очков и второе место.