«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне

На стадионе «Юбилейный» ПФК «Сумы» будет принимать одного из лидеров Первой лиги - киевский «Арсенал». Начало матча - в 17:30.
Это будет последний домашний матч в сезоне 2017-2018 г. Билеты уже в продаже, их традиционно можно приобрести в киоске возле гостиницы «Рейкарц» («Украина»), а также за 2 часа перед матчем в кассах стадиона. Стоимость билетов - 25 грн.
Напомним: после 32 туров на счету «Сум» 39 очков, и они обеспечили себе место в первой лиге на будущий сезон. У «Арсенала» 69 очков и второе место.
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