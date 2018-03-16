Сумские прокуроры идут в народ Прокуратура Сумской области сообщает о личных приемах заместителей прокурора Сумской области в районах Сумщины.

11 мая с 10:00 в помещении Лебединского отдела Роменского местной прокуратуры состоится личный прием граждан первого заместителя прокурора Сумской области Сидоренко Игоря Анатольевича (адрес: ул. Карпова, 10, г. Лебедин, тел. 2-21-93). 15 мая с 10:00 в помещении Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Таранушича Сергея Васильевича (адрес: ул. Демьяна Бедного, 3а, г. Бурынь, тел. 2-23-80). 23 мая с 11:00 в помещении Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Галаева Рустама Магомеда-Шариповича (адрес: ул. Ярослава Мудрого, 13, пгт Великая Писаревка, тел. 5-12-76).