Сумские прокуроры идут в народ

11 мая с 10:00 в помещении Лебединского отдела Роменского местной прокуратуры состоится личный прием граждан первого заместителя прокурора Сумской области Сидоренко Игоря Анатольевича (адрес: ул. Карпова, 10, г. Лебедин, тел. 2-21-93).
15 мая с 10:00 в помещении Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Таранушича Сергея Васильевича (адрес: ул. Демьяна Бедного, 3а, г. Бурынь, тел. 2-23-80).
23 мая с 11:00 в помещении Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Галаева Рустама Магомеда-Шариповича (адрес: ул. Ярослава Мудрого, 13, пгт Великая Писаревка, тел. 5-12-76).
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