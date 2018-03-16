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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01225

Сумские прокуроры идут в народ

Прокуратура Сумской области сообщает о личных приемах заместителей прокурора Сумской области в районах Сумщины.

11 мая с 10:00 в помещении Лебединского отдела Роменского местной прокуратуры состоится личный прием граждан первого заместителя прокурора Сумской области Сидоренко Игоря Анатольевича (адрес: ул. Карпова, 10, г. Лебедин, тел. 2-21-93).

15 мая с 10:00 в помещении Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Таранушича Сергея Васильевича (адрес: ул. Демьяна Бедного, 3а, г. Бурынь, тел. 2-23-80).

23 мая с 11:00 в помещении Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры состоится личный прием заместителя прокурора Сумской области Галаева Рустама Магомеда-Шариповича (адрес: ул. Ярослава Мудрого, 13, пгт Великая Писаревка, тел. 5-12-76).

Право Прокуратура
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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