ТОВ «Сумитеплоенерго» розпочинає активну кампанію по стягненню дебіторської заборгованості Шановні споживачі послуг ТОВ «Сумитеплоенерго» !

В зв’язку з підготовкою до опалювального періоду 2018-2019 рр. підприємство розпочинає активну кампанію по стягненню дебіторської заборгованості.

Нагадуємо Вам про необхідність своєчасно та в повному обсязі сплачувати за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з метою уникнення додаткового фінансового тягаря у вигляді штрафних санкцій, судового збору, виконавчого збору, який утворюється під час примусового стягнення заборгованості.

Обов’язок споживача по сплаті комунальних послуг вчасно виникає на підставі норм чинного законодавства. Зокрема згідно норм Житлового кодексу, кожен власник нерухомості зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло і комунальні послуги. Даний обов’язок виникає одразу після реєстрації права власності на житлове приміщення, більш того, не має значення чи проживає власник квартири (будинку) там реально чи ні. Якщо ви господар житла - зобов'язані за нього заплатити.

Відповідно до ч.2 ст 625 ЦК, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання - оплату комунальних платежів, на вимогу підприємства, яке надає послуги, зобов'язаний виплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При цьому вимога підприємства зі сплати штрафних санкцій може бути заявлено в будь-який час, як в судовому, так і в досудовому порядку.

Якщо споживач має заборгованість за житлово-комунальні послуги і відмовляється сплатити її в добровільному порядку або укласти договір реструктуризації, то така заборгованість стягується в судовому порядку. При цьому судовий процес проходить в «спрощеному» порядку (ст. 160 Цивільного процесуального кодексу) шляхом видачі судового наказу, без виклику боржника.

Варто зазначити, що кредитор (підприємство) має право заявляти вимогу про стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг незалежно від розміру боргу та строку його виникнення.

В разі відмови боржника від добровільного виконання рішення суду, судовий наказ направляється до органу Державної виконавчої служби, для примусового стягнення.

Невиконання боржником вимог судового наказу може привести до арешту рухомого та нерухомого майна з подальшою їх реалізацією (ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження») або при наявності умислу боржника - до відкриття кримінального провадження за статтею 382 Кримінального кодексу України - «невиконання судового рішення».

Для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг може бути проведена конфіскація майна з його подальшою реалізацією. Державні виконавці в цьому випадку діють відповідно до Закону «Про виконавче провадження», в якому чітко прописана черговість стягнення майна боржника.

Так, в першу чергу, відбувається списання активів, тобто грошових коштів боржника в національній та іноземній валютах. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються і зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця, про що складається акт.

Якщо у боржника відсутні грошові кошти та інші цінності, здатні погасити борг, йде звернення стягнення на цінне рухоме майно - наприклад, автомобілі, дорогу побутову техніку та нерухомість або землю.

Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення стягнення заборгованості в примусовому порядку, ТОВ «Сумитеплоенерго» рекомендує споживачам, які мають борг, терміново його сплатити.

При відсутності можливості сплатити борг у повному обсязі, пропонуємо укласти з ТОВ «Сумитеплоенерго» договір реструктуризації заборгованості та розраховуватись за графіком.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7 телефони для довідок : 70-19-00, 050-407-05-68, 067-546-37-82.

З повагою, адміністрація ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»