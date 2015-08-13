С 20 мая в Сумах ограничат движение маломерным судам С 20 мая вступят в силу временные ограничения движения маломерных (малых) судов (плавсредств), оснащенных двигателями, водных мотоциклов и подобных судов и запрет их использования в ночное время.

Приняла их городской совет еще в августе 2015 года. Продолжатся ограничения до 1 сентября на трех водных объектах: Голубом озере (с 10:00 до 18:00), озере Чеха и реке Псел (от моста по ул. Прокофьева до моста по ул. Героев Крут), с притоками и заливами).

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминают, что ограничения не касаются специальных спасательных и других судов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, жизнедеятельность города и осуществляют охрану водных биоресурсов.

Те же предприятия, организации, учреждения, которые планируют организовывать соревнования по техническим видам спорта на водных объектах города, должны согласовывать данные мероприятия с исполнительным комитетом Сумского городского совета.