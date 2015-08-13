С 20 мая в Сумах ограничат движение маломерным судам

Приняла их городской совет еще в августе 2015 года. Продолжатся ограничения до 1 сентября на трех водных объектах: Голубом озере (с 10:00 до 18:00), озере Чеха и реке Псел (от моста по ул. Прокофьева до моста по ул. Героев Крут), с притоками и заливами).
В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминают, что ограничения не касаются специальных спасательных и других судов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, жизнедеятельность города и осуществляют охрану водных биоресурсов.
Те же предприятия, организации, учреждения, которые планируют организовывать соревнования по техническим видам спорта на водных объектах города, должны согласовывать данные мероприятия с исполнительным комитетом Сумского городского совета.
Депутаты сумского городского совета 13 августа приняли решение и ввели в действие ежегодные временные ограничения движения маломерных (малых) судов, плавсредств,...