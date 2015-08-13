Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44216

С 20 мая в Сумах ограничат движение маломерным судам

С 20 мая вступят в силу временные ограничения движения маломерных (малых) судов (плавсредств), оснащенных двигателями, водных мотоциклов и подобных судов и запрет их использования в ночное время.

Приняла их городской совет еще в августе 2015 года. Продолжатся ограничения до 1 сентября на трех водных объектах: Голубом озере (с 10:00 до 18:00), озере Чеха и реке Псел (от моста по ул. Прокофьева до моста по ул. Героев Крут), с притоками и заливами).

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминают, что ограничения не касаются специальных спасательных и других судов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, жизнедеятельность города и осуществляют охрану водных биоресурсов.

Те же предприятия, организации, учреждения, которые планируют организовывать соревнования по техническим видам спорта на водных объектах города, должны согласовывать данные мероприятия с исполнительным комитетом Сумского городского совета.

Общество Плавсредства
view counter

По тематике

13.08.2015 16:24

К концу пляжного сезона в Сумах ограничили движение плавсредств

Депутаты сумского городского совета 13 августа приняли решение и ввели в действие ежегодные временные ограничения движения маломерных (малых) судов, плавсредств,...

Новости

Сумской водоканал предупреждает об отключении воды
Сегодня 12:08
В Сумах спасатели тушили пожар в частном секторе
Сегодня 11:53
Не прошло и года: новые евроостановки уже начали ржаветь
Сегодня 11:28
Сумской погранотряд информирует о правилах выезда за границу несовершеннолетних детей
Сегодня 11:15
В детском парке быдло снова кинуло мусорные баки в озеро
Сегодня 11:11
Сколько троллейбусов ездят по Сумам на самом деле
Сегодня 10:45
Пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 10:15
На Сумщине стрельба в парке завершилась уголовкой
Сегодня 09:46
С 20 мая в Сумах ограничат движение маломерным судам
Сегодня 09:44
Сумские и харьковские политехники разыграют чемпионство
Сегодня 08:41
«Сумы» проведут последний домашний матч в сезоне
Сегодня 08:08
Низы будут объединяться в одну громаду с Садом
Вчера 17:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.