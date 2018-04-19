На Сумщине стрельба в парке завершилась уголовкой

Владельцами нелегального оружия оказались трое одетых в камуфляж мужчин. Полицейские установили, что все они жители Тростянца, двое из которых родные братья 32 и 26 лет, а третий - их 28-летний приятель. Из их объяснений стало известно, что по случаю 9 мая, они решили провести своеобразный «флешмоб», постреляв и сфотографировавшись на память в этом парке. А о том, что их действия подпадают под уголовную ответственность и, к тому же, могли привести к трагическим последствиям, как в отношении них самих, так и других посетителей парка, друзья задумались уже после общения с правоохранителями.
«Относительно происхождения оружия, мужчины рассказывают, что якобы приобрели винтовки вместе со штык-ножом через Интернет, а штык и патроны к винтовкам просто нашли, - рассказывает Игорь Кисилев, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Сейчас эта версия владельцев нелегального оружия будет проверена следователями в рамках открытого уголовного производства».
Изъятое оружие уже направлено на экспертное исследование. В случае определения экспертами этих винтовок и штыков, соответственно, огнестрельным и холодным оружием, всем трем мужчинам грозит уголовное наказание за незаконное хранение оружия в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, согласно санкции ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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